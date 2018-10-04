“Великі імена Росії”: аеропорти можуть отримати доповнене назва

4 жовтня 2018 року член президії Товариства російської словесності, голова Патріаршої ради з культури митрополит Тихон під час виступу на круглому столі в Громадській палаті РФ запропонував присвоїти аеропортах «Внуково», «Шереметьєво» і «Пулково» додаткові назви у рамках проекту «Великі імена Росії».

Він підкреслив, що аеропорти в даний момент носять імена раніше втрачених сіл, і саме через них найчастіше в нашу країну потрапляють зарубіжні гості: «Пропонується провести громадське голосування, обговорення, які імена ми хочемо додатково присвоїти цим аеропортів». Митрополит Тихон пояснив – ідея полягає не в тому, щоб замінити існуючі назви, а лише доповнити усталені назви на честь великих співвітчизників.

Жителі Російської Федерації в процесі голосування будуть вибирати, які імена варті згадки поруч з назвами аеропортів. Митрополит Тихон вважає, що є обов’язковими до розгляду будуть такі історичні особистості, як Петро Перший, Олександр Пушкін, Федір Достоєвський та Іван Бунін.

Крім цього, буде продуманий дизайн внутрішніх приміщень аеропортів: необхідно створити пізнавальне громадський простір, щоб люди в залах очікування могли ознайомитися з цікавою інформацією про своїх великих співвітчизників.

Ідея має дуже велике значення: вона дозволить увічнити імена передових діячів Російської Федерації, знайомити молоде покоління з видатними історичними персонами, а також підвищити загальний культурний рівень громадян. Крім цього, безліч іноземців, які з радістю відвідують нашу країну, буквально по приїзду зможуть зануритися в багатогранну російську культуру.