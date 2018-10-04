ЗМІ «фабрики медіа» запропонував американцям розслідувати втручання США

Портал USA Really, афілійований з російським Федеральним агентством новин, запропонував американцям вивчити випадки втручання США в справи інших країн. За кращі роботи буде виплачено грошову винагороду

“Інформаційне агентство” USA Really анонсувало конкурс на найкращі роботи, які показують як США намагаються вплинути на внутрішню політику в інших країнах.

Показати повністю… Сайт порталу, який був створений навесні 2018 року і є дочірньою структурою Федерального агентства новин, пропонує американцям вивчити, «як Сполучені Штати надають вплив на інші країни з допомогою «маніпуляцій на виборах, захоплення влади і прямих інтервенцій».

Бажаючі взяти участь у конкурсі можуть надсилати роботи в одну з п’ять рубрик — есе, відео, вірші, прогнози або меми. Всі роботи повинні бути пов’язані з темою американського втручання. Найкращі автори будуть нагороджені грошовими призами, а їхні роботи будуть опубліковані на сайті USAReally.

У конкурсі можуть взяти участь всі без винятку дорослі громадяни США, констатує видання. Особливо USA Really закликає спробувати свої сили незалежним журналістам, письменникам, сценаристам.

Переможець серед учасників буде виявлений шляхом голосування читачів USA Really і незалежного журі, склад якого буде оголошено найближчим часом. Автор кращого есе отримає $2 тис., кращого відео — $1 тис., кращого мема — $500, вірша або пісні — $500, прогнозу — $1 тис. Володарі другого і третього місць також отримають грошові призи. Кошти будуть переведені учасникам допомогою банківського трансферу, стверджується на сайті USA Really.

Агентство USA Really було запущено в травні 2018 року під егідою Федерального агентства новин (ФАН). Керівником проекту став російський журналіст Олександр Малькевич. На сайті ФАН USAReally згадується як «англомовний» і «дочірній» проект.

Раніше Facebook, Twitter і YouTube заблокували акаунти USAReally, нібито з-за спаму і підозрілої активності. Малькевич звинуватив США в цензурі та порушення свободи слова. «Повна блокада. Не дають нічого зробити. Хочеться пожартувати і сказати, дивно ще, що з готелю не вигнали», — поскаржився Малькевич в інтерв’ю ФАН 25 червня, перебуваючи в США.

ФАН було створено в 2014 році і, як випливає з розслідування РБК, є частиною так званої «фабрики медіа», що об’єднує 16 порталів, які пов’язані один з одним або загальним адресою або загальним керівником, або унікальним ідентифікатором сервісів Google. Сукупна аудиторія 16 порталів «фабрики медіа» в лютому 2017 року досягла 36 млн осіб, у тому числі аудиторія ФАН — 11 млн осіб.

У розслідуванні РБК відзначалася також близькість «фабрики медіа» до так званої «фабриці тролів», співробітники якої нібито мають писати в блогах і соцмережах коментарі на захист чинної влади і пропагувати патріотичні цінності, про це писали «Нова газета», «Фонтанка» і BBC. Можливим інвестором обох «фабрик» називалися структури давно знайомого з президентом Росії Володимиром Путіним бізнесмена Євгена Пригожина. Сам Пригожин, коментуючи звинувачення у зв’язках з «фабрикою тролів», заявляв, що «не пов’язаний з даною структурою».

У лютому 2018 року і 12 інших росіян спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив у спробах вплинути на внутрішню політику США. За даними американського слідства, робота по наданню політичного впливу на громадян США почалася в 2014 році. Згідно з текстом обвинувачення, вело цю роботу базується в Санкт-Петербурзі Агентство інтернет-досліджень (АИИ). Про те, що воно фінансується компаніями Пригожина «Конкорд менеджмент» і «Конкорд кейтеринг», також було зазначено в обвинуваченні. Одна з названих Мюллером ведуших співробітниць АИИ — Олександра Крилова — згадувалася виданням «Медуза» в якості генерального директора ФАН в 2014-2015 роках.