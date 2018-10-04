У Польщі дитина врізався в президентський кортеж

Дитину відправили в лікарню.

На в’їзді в Освенцим зіткнувся автомобіль з колони, яка супроводжувала президента Польщі Анджея Дуду, і дев’ятирічний хлопчик на самокаті.

Дитина хотів переїхати на самокаті дорогу, коли врізався в третю машину колони. Прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальский розповів, що Дуда відразу зупинив кортеж і підбіг до хлопчика. Дитину негайно відправили до лікарні, а глава держави відправився разом з ним.

Ніхто з тих, хто знаходився в автомобілях колони, включаючи президента, не постраждав. Спихальский вказав, що удар був дуже м’яким. Він додав, що знаходиться в постійному контакті з батьками хлопчика.