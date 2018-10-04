Почитав сьогодні роздуми шанованих людей про те, що виявляється розкривати імена вбивць, якщо вони працюють на Кремль – «зрада Батьківщині». Охрінів.

Дуже «встик» виступив той самий Кремль (в особі Путіна) про «зрадника Скрипаля».

Охрінів, але не від цього (Вони там всі хороші. Так що колеги краще знати). Путін зволили пожартувати, що вбивство бомжів, це функція «служби очищення» виявляється!

Ми всі пам’ятаємо країну і режим, де була ця «служба очистки». Це фашисти.

Так от скажіть мені шановні «патріоти» – покривати фашистів і прислугу фашистів – це теж «служити Батьківщині»?!

Я на Заході часто виступаю перед експертами і завжди кажу: розвідка (ПГУ в минулому) – у нинішньому світі практично журналістська робота (якщо при цьому даються хабарі або використовується шантаж, то карати треба саме за хабарі або шантаж). Просто ці «журналісти» працюють на дуже вузьку аудиторію (іноді у 2 людини). Їх робота теж робить світ більш прозорою, а значить безпечніше.

Диверсанти – зовсім інша справа. Якщо немає війни – вони просто вбивці, терористи. Ті, хто їх направляє в невоюющую країну або проти цивільних осіб – злочинці. Якщо така робота стає для організації звичайною частиною діяльності – організація є злочинною і судити людей треба вже за сам факт приналежності до такої організації.

Допомогти припинити діяльність вбивць, справа честі кожного нормального людини. Якщо чоловік у майці з написом «Росія» на Ваших очах вбиває жінку (точніше одну вбиває, а іншу калічить) ви пройдете повз, оскільки тільки одна з них в майці «Росія», а друга з написом «Великобританія»?! Якщо він втече, ви не станете допомагати поліції його знайти?!

Хлопці – ви зовсім здуріли! Розумію – жити треба всім, гроші даються важко, іноді доводиться йти на угоду з власною совістю. Але є питання, коли «правочин» неможлива і треба вибирати сторону барикади.

Це дійсно питання про Батьківщину. Якою їй бути. І, якщо треба, віддати за вибір на користь Росії Сахарова і Лихачова, проти Росії Єжова і Берії своє життя, 10 років життя або просто гонорар, ну що ж – воно того варте…