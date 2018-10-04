Про російської дипломатії на прикладі порожніх пляшок

Натрапив в Facebook на відео, про те, як здаються пляшки в Німеччині. І ось яка історія у зв’язку з цим згадалася з мого дипломатичного минулого. Такого ж плану апарати стояли в магазинах Копенгагена ще 20 років тому. Скляні та пластикові пляшки можна було «завантажувати» по одній або цілими ящиками, для чого внизу було спеціальне віконце.

Показати повністю… Автомат видавав чек і з ним на касі можна було отримати готівкові гроші, або зарахувати суму при оплаті покупок. І остання важлива деталь – ці автомати стояли якраз у відділі, де і продавалися напої.

Не знаю, як це було в царській Росії, але радянська «дипломатична школа» навчила всіх, хто виривався за межі «рідної гавані», використовувати цей щасливий квиток по максимуму. Тобто треба було знаходити будь-які доступні способи «рубати бабло» і «розводити» місцевих «аборигенів». Звідси і «порножурнали за дипломатской візі», а також вся інша дрібна і велика фарцовка, перегонка автомобілів, перепродаж техніки і т. п. Думаю, у «кокаїнових валіз» ті ж самі витоки – радянська дипломатична вишкіл, приторговувати тим, що найдешевше можна роздобути на місці і найдорожче продати на батьківщині. І ось цей дух «авантюризьма» в дипколониях настільки щільний і заразний, що так чи інакше охоплює навіть юних її представників – дітей. Вони теж вишукують свої способи заробити зайву валютну копійку.

Свій підхід до автомата для прийому тари копенгагенські дипдетки теж знайшли досить швидко. «Тупі данці», як з’ясувалося, не змогли «навчити» апарат відрізняти порожні пляшки від повних… А коли ящики з колами, фантами та іншими швепсами стоять прямо поблизу з автоматом, то отримати чек на пару десятків крон стає справою однієї-двох хвилин: береш ящик з повними пляшками, відправляєш його в автомат, він їх приймає як порожні і видає чек. Все геніальне просто! Де-то в районі пари тижнів ця схема чудово працювала і давала привід юним «великоросам» поржать над «відмороженими» данцями. Взагалі, «які місцеві тупі» — це улюблена пісня представників Росії за кордоном всіх віків і посад, включаючи послів. Теж давня традиція.

Як з’ясувалося трохи пізніше, співробітники магазину, дійсно, якийсь час тупили і не відразу зрозуміли, що поява серед порожніх пляшок достатньо великої кількості повних – це не помилка якихось ідіотів. Інше було вже справою техніки – трохи більш уважний перегляд записів на відеокамери дав усі потрібні відповіді і привід звернутися в поліцію. Реакцію значної частини дорослого населення посольства на подію можна було виразити так: «Ось ідіоти, хоча б у різні магазини ходили б». Досвід. Загалом, дипломатичної кваліфікації офіцера безпеки посольства тоді вистачило на те, щоб «прикрий інцидент» не переріс у скандал.

А діти просто копіюють поведінку дорослих. І в цьому плані їх «новація» народилася не на порожньому місці. Було з кого брати приклад. Не тільки побутові звичаї росколонии за кордоном, але і вся російська зовнішня політика, по суті, полягає саме в цьому – в спробі «зламати» ту чи іншу систему, побудовану «тубільцями». І треба сказати, саме «зламати» практично завжди виходить. На це сообразиловки вистачає, а от, щоб не бути спійманими – тут складніше. Навіть не знаю, що більше заважає справлятися з цим завданням – брак розуму або надлишок чванства. Але саме на стадії «зловили» і починається «дипломатія» — відмазки, відмазки, відмазки… Так що коли хтось думає, що Марія Захарова – це ганьба Мзс, не лестите цьому відомству. Марія Захарова – це ще не найгірше його обличчя. Цілком адекватне, такий колективний портрет російського «який досяг успіху» дипломата.