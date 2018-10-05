В Азії пішли до дна два контейнеровози

Екіпаж успішно евакуювався



В Азії затонули два контейнеровози (завдовжки приблизно за 70 метрів).

Судно Sam Ratulangi, яке ще 27 серпня віднесло до берегів М’янми, в результаті затонуло. Сталося це під час буксирування на верф для переробки, повідомили місцеві влади 3 жовтня.

Судно сіло на дно кормою і частково залишається над водою.

Інший контейнеровоз Ying Hai потрапив у біду 2 жовтня – у нього стався зсув контейнерів на правий борт. Екіпаж успішно евакуювався.

Судно перебувало у вільному плаванні і вранці наступного дня затонуло. НП сталася в Тайванській протоці.

Нагадаємо, судно для перевезення генеральних вантажів Marina віднесло на бетонний прибережний хвилелом в японському порту Кавасакі біля Токіо. Інцидент стався 1 жовтня вночі. 12 членів екіпажу залишили судно, про потерпілих не повідомлялося.