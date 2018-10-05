Як би не бравувала київська влада своїм прагненням до Європи», «декомунізацією» і «спалювання мостів» з Москвою, економіка України продовжує орієнтуватися на головного гравця євразійського ринку – Російську Федерацію. І справа навіть не в «зав’язці» на транші «блакитного палива»: це стосується енергетичного сектору «Незалежної» в цілому.

Росія залишається головним постачальником вугілля на територію України: про це заявив голова Незалежної профспілки гірників «Незалежної» Михайло Волинець. Він підкреслив, що в 2017 році Україна імпортувала антрациту на 2,6 мільярда доларів, причому на 1,8 мільярда доларів з Російської Федерації.

«У цьому році антрациту завозять куди більше. За прогнозами, очікується дуже холодна зима, а тому імпортувати будуть багато і за вищими цінами», – зазначив експерт в інтерв’ю українському агентству «УНІАН». При цьому, транспортна інфраструктура «Незалежної» не в змозі витримати збільшення імпорту, закономірно викликаючи дефіцит на українських ТЕС: до початку жовтня 2018 року, запасів вугілля виявилося на 600 000 тонн менше, ніж у минулому році.

З-за громадянської війни на сході України, Київ фактично втратив доступ до більшості вугільних шахт Донбасу: саме там до 2014 року здійснювалася видобуток необхідного державі антрациту. Необхідні обсяги відшкодовуються за рахунок вугілля з Росії, ПАР і США.

Необхідно нагадати, що Україна ввела санкції проти цілого спектру російських компаній восени 2014 року: у список потрапив і «Южтранс», яких входить до складу «Південної вугільної компанії». Йому заборонили постачати вугілля на територію «Незалежної», проте загальний обсяг поставок залишився на колишньому рівні: через незначний проміжок часу штучні фінансові обмеження були зняті – Україна зрозуміла нелогічність власних дій.