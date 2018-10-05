Канада приєдналася до звинувачень Росії в кібератаках

Канадська влада звинуватила зовнішню розвідку Міністерства оборони Росії (ГРУ) в кібератаках.



“Сьогодні Канада приєднується до своїх союзників в ідентифікації та викритті серії шкідливих кібероперацій, скоєних російськими військовими. Ці акти є частиною більш широкої діяльності російського уряду, яка лежить поза межами відповідної поведінки, демонструє нехтування міжнародним правом та підриває міжнародний порядок, заснований на правилах”, – заявили в МЗС Канади.

У відомстві підкреслили, що деякі з цих актів стосуються Канади.

“У 2016 році Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), незалежне міжнародне агентство з штаб-квартирою в Канаді, публічно повідомило, що хакерська група Fancy Bear / APT28 опублікувала конфіденційні дані атлета на своєму сайті, які вона незаконно отримала з системи адміністрування та менеджменту WADA”, – стверджують у МЗС.

Уряд Канади називає ГРУ відповідальним за цей інцидент. Також Канада звинувачує російську зовнішню розвідку в спробі кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї.

Нагадаємо, 4 жовтня Мін’юст США пред’явив звинувачення в причетності до кібератак семи росіянам, яких підозрюють у шпигунстві для російських спецслужб.

До цього про організацію ГРУ “невибіркових і безрозсудних” кібератак по всьому світу заявили в МЗС Великобританії.