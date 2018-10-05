У Венеції виставили на аукціон місця на кладовищі

На аукціоні планують продати довгострокову оренду 16 могил загальною вартістю два мільйони євро.



Влада Венеції оголосили про проведення аукціону на довгострокову оренду місць на історичних кладовищах. Про це повідомила мерія італійського міста.

Відзначається, що на торги надійдуть 16 могил, дев’ять з яких знаходяться на острові Сан-Мікеле. Загальна стартова вартість лотів сягає двох мільйонів євро.

Прес-секретар мера Венеції Алессандро Бертази уточнив, що з новими власниками будуть укладені угоди строком на 99 років.

“Родичі людей, які були поховані в цих могилах і гробницях, з різних причин відмовилися від продовження своїх договорів. Останки покоившихся перенесені їх рідними або мерією в інші місця або в міські оссуарії”, − пояснив Бертази.

Він також додав, що всі могили надійдуть у розпорядження нових власників в різному стані, при цьому більшість з них потребують значних вкладень.