Президент Сербії заявив, що не прийме незалежність Косово

Сербський лідер пообіцяв зробити все для збереження миру в регіоні, проте підкреслив, що ніколи не прийме незалежність Косово.



Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що ніколи не визнає незалежність республіки Косово. Про це він сказав 4 жовтня на прес-конференції з головою комітету закордонних справ Європарламенту Девідом Макалистером.

“Я поняття не мають, чого (Захід) хоче від Сербії, але Сербія не визнає незалежність Косово, як вони цього хотіли, навіть якщо мене будуть бити палицями по голові. Я ніколи не прийму незалежність Косово”, − підкреслив Вучич.

Він пообіцяв зробити все, щоб зберегти мир в регіоні і додав, що Белград відкритий для переговорів, але рішення проблеми залежить не тільки від сербів.

Нагадаємо, в кінці вересня Белград привів армію в боєготовність після того, як у громаді Зубін Потік на кордоні Сербії і Косово пройшов ряд затримань.

Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, сербські влади не визнали суверенітет республіки і називають його Автономним краєм Косово і Метохія, однак фактично регіон непідконтрольний Белграду.