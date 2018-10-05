Король держзамовлень говорить на хінді

Тендер з будівництва онкологічного центру в Калінінградській області може ознаменувався великим скандалом, пов’язаним з участю фірм Сінха Кумара.

Тендер на будівництво онкологічного центру в селищі Джерела Калінінградській області відбувся з другої спроби. Річний конкурс, на кону якого стояв будівельний підряд ціною 4,2 мільярда рублів, був визнаний недійсним. По всьому виходило, що переможцем тоді повинна була стати будкомпанія УС-200, але поспіль вислизнув з рук усовцев: конкурсна комісія порахувала, що заявки учасників не відповідають вимогам документації.

Здавалося б, калінінградських організаторів тендеру можна тільки похвалити за педантичний підхід до реалізації такого відповідального проекту, як будівництво онкоцентру, которыйвходит у федеральну програму розвитку охорони здоров’я і фінансується з держбюджету. Чи жарт: на будівництві об’єкта належить освоїти чотири з гаком мільярда рублів, звітувати за які не лише підряднику, але і в першу голову калінінградським владі на чолі з губернатором Алихановым! Зрозуміло, що перш ніж довірити такі гроші будівельникам, варто сім разів відміряти, щоб потім не кусати лікті над недобудом або яким іншим гучним скандалом.

На перший погляд, підсумки що відбувся днями повторного тендеру по калінінградській онкоцентру виглядають формально обнадійливими. Перемогло у конкурсі ТОВ «Артіль», засноване у 2003 році подружжям Ашотом та Сусанною Закарян, є учасником будівельного ринку Москви і Московської області. У конкурсній комісії регіону цього разу не виникло питань до переможцю щодо документації: раз вже «Артіль» будує в столицях, стало бути, відбудує і калінінградський онкоцентр. Однак, схоже, замовник, м’яко кажучи, все ж поспішив з твердженням підрядника.

Як з’ясовується, ТОВ «Артіль» тісно пов’язана з колишнім учасником калінінградського конкурсу УС-200. При цьому за обома структурами чітко вимальовується тінь скандально відомого індійського бізнесмена Сінха Сароджа Кумара, який деякий час тому дивом уникнув кримінальної відповідальності за шахрайство з контрактом на поставку томографів одному з госпіталів МО РФ.

Фірма «Діна Інтернешнл», засновником якої він є, брала участь у 547 (!) державних контрактах на суму 6 169 473 833,55 в якості постачальника. Дані про це містяться у відкритих джерелах.

Як пишуть ЗМІ, Кумар засвітився в калінінградському тендері ще минулого літа, коли пов’язана з ним компанія ТОВ «НЕВС Медична техніка» профінансувала участь у конкурсі компанії УС-200 платіжним дорученням № 669 від 13.07.2018. Але УС-200 позбулося перемоги в тендері на будівництво Калінінградського онкоцентру, а ТОВ «Артіль» виграло повторний тендер, і Сінха Сародж Кумар тепер досить потирає руки.

ТОВ «Артіль» і УС-200 і не думають приховувати своєї тісному зв’язку. На сайті групи компаній «Артіль» ТОВ УС-200 представлена в розділі «Клієнти». Фірмі дана сама приємна характеристика: «Компанія ТОВ «УСС-200» зарекомендувала себе як досвідчена, що динамічно розвивається, яка діє зважено, рішуче, націлена на результат».

Про конкурентів в таких захоплених тонах не пишуть. Їх тісний зв’язок доводить також спільну участь у будівництві різних об’єктів. Наприклад, при будівництві «НДІ дитячої онкології та гематології РОНЦ ім. Н.Н.Блохіна» на Каширському шосе генпідрядником виступала компанія «УС-200», а підрядником ТОВ «Артіль».

Засвітилися у спільній зв’язці ці компанії також під час будівництва житлового будинку, загальною площею 50777 кв. м. в підмосковному Дмитрові. Забудовником будівлі тут також виступало ТОВ «УС-200», а генпідрядником – ТОВ «Артіль». За повідомленням газети «Дмитровський вісник», інспекторським складом відділу нагляду за будівництвом на будмайданчику цього будинку були виявлені значні порушення норми «при складуванні матеріалів і конструкцій, також на будмайданчику не вчасно вивозилося сміття, що стало причиною переповнення контейнерів».

Вони мали намір працювати в тандемі і на будівництво Онкологічного центру в Калінінградській області. Тому скасування рішення конкурсної комісії з УС-200 і присудження перемоги «Артілі» не засмутило давніх партнерів. І Сінха Сародж Кумар все одно залишається у виграші.

Кумар давно на російському ринку, обріс високими зв’язками і має солідним фінансовим ресурсом для забезпечення участі в тендерах. Важливу роль грає той факт, що він громадянин дружньої Росії країни – Індії. До нього правоохоронна система відноситься прихильною. Приклад цієї прихильності ми опишемо нижче в епізоді зі скандалом навколо «справи про томографи».

Що стосується компаній УС-200 і «Артіль», то їх не можна віднести до великих гравців на ниві держзамовлення. І репутація у них, як буде показано в нашому матеріалі, вкрай невисока. Але ці фірми не цураються сумнівних схем, «кидалова» робітників і підрядників і цим дуже зручні. Кумар, як кажуть, мозок і керівник. У нього гроші, зв’язки і налагоджена десятиліттями технологія перемог у тендерах держзакупівель. А ВУС-200 і «Артіль» – виконавці, готові використовувати всі можливі засоби для отримання надприбутків.

Індус Кумар з’явився в РФ ще в лихі 90-е, зумів увійти в довіру до тодішнім держчиновникам і став справжнім королем російського держзамовлення – в основному по будівельній та медичної частини. За цей час Сінха Сародж Кумар обріс в Росії такою кількістю різних компаній – як офіційно належать йому та його родині, так і афільованих з ним самими хитромудрими схемами, що часто і неможливо визначити, в яких тендерних угодах бере участь сам Кумар, а в яких стирчать його вуха і поповнюються його закордонні рахунки.

Найгучніший скандал за участю Сароджа Кумара розгорівся в 2011 році, коли контррозвідка ФСБ спільно з МВС затримала начальника військово-медичної академії ім. Кірова генерала Белевитина і його підлеглого полковника Нікітіна, які за відкат в €120 тис., отриманий від колишнього заступника міністра охорони здоров’я РФ Олексія Вилькена, забезпечили маловідомому ЗАТ “Діна Інтернешнл” перемогу у тендері на поставку окружному військовому клінічному госпіталю в Подольську томографа Philips за 120 млн руб. З’ясувалося, що власником ЗАТ «Діна Інтернейшнл» є громадянин Індії Сінха Сародж Кумар, а сама компанія «прописана» в Москві на Каширському шосе, 24, тобто за адресою НДІ РОНЦ ім. Блохіна, директор якого Михайлу Давидову згодом пригадають незаконну здачу в оренду комерційним компаніям приміщень онкоцентру. Коли затримані заговорили, виявилося, що корупційні пачки євро передав заступнику міністра охорони здоров’я ніхто інший, як СинхСароджКумар. Як розповідав джерело слідства, чиновник Вільке зізнався, що нишпорка індієць вже давно «осідлав» і корумпований російський Моз, завдяки чому виходив переможцем у десятках тендерів на поставку ліків, медобладнання та будівництво медичних об’єктів.

При цьому Кумар любив говорити своїм контрагентам, що йому допомагає «міцна дружба між Росією та Індією», тому йому все одно «нічого не буде». Можливо, так би воно й вийшло і у випадку з томографами, якби Кумар не замахнувся на медицину Міноборони РФ, яка куди ретельніше цивільної курірована спецслужбами. За оперативними даними, Сінха Сародж Кумар планував після дебюту з подільським шпиталем стати чи не головним постачальником військового охорони здоров’я і нібито вже протоптав для цього доріжки в кабінети міністерства. Якби цей план вдався, то могли постраждати не тільки відомчі бюджети.

Між тим, фігурантам справи про корупцію при закупівлі томографів подільському госпіталю далося по заслугах, але не всім: хитрому індусу Кумару вдалося перейти в розряд свідків, представивши суду довідки про те, що в момент вчинення корупційних оборудок він нібито перебував в Індії на лікуванні. Однак слідство фактично довело корупційну провину індійського бізнесмена. “Белевитин звинувачується в тому, що, будучи посадовою особою, через посередника отримав хабар у розмірі не менше 4,7 мільйона рублів від представника компанії “Діна Інтернешнл” громадянина Індії”, – заявляв тоді слідчий агентству РІА.

Здавалося б, після такого репутаційного скандалу доля бізнесу СароджаКумара в Росії вирішена, а самому індійському бізнесменові-шахраєві точно буде дано від воріт поворот у будь-якому держустанові. Але немає: його ЗАТ «Діна Інтернейшнл» і після цього залишалося постачальником медобладнання та учасником тендерів. Наприклад, у розслідуванні порталу Vademec.ru«Хто і як забезпечує всім необхідним федеральні медичні центри» від грудня 2016 року фігурує все те ж ЗАТ «Діна Інтернейшнл». Причому освоєні компанією Кумара бюджетні суми вражають, зашкалюючи за сотні мільйонів рублів.Іншими словами, після «подільського справи» Кумар відбувся легким переляком і незабаром знову взявся за старе.

І це історія лише однієї структури спритного індуса Кумара – при тому, що бізнесмен накрив ринок медичного і медико-будівельного держзамовлення буквально мережею своїх підозрілих контор.

Взяти будівельну групу Ашота Закаряна «Артіль», яку дбайливий індієць деякий час тому пристроїв виконувати вигідний підряд на онкоцентру ім. Блохіна, зробивши підрядником своєї фірми ЗАТ «Діна Інтернейшнл». Проект і тут завершився скандалом. Як свідчить портал мігрантів Tajmigrant.com «коли обов’язок роботодавця перед іноземними робітниками зріс до 12 мільйонів рублів, то гендиректор, вступивши в змову з ЧОПоми з допомогою осіб кавказької національності викинув з житлових вагончиків під проливний дощ на вулицю 200 іноземних робітників. Частина з мігрантів добровільно здалася на милість поліції, і їх відправили ночувати в «мавпятник». Інша частина, сховавшись поліетиленовою плівкою, прилаштувалася у підворіттях будинків, підземних переходах».

Скандали в ЗМІ шлейфом тягнуться за громадянином Індії і його партнерами. Так, у 2014 році навмисні дії ТОВ «Артіль» призвели до збитків ТОВ «промислова Металургійна компанія» на сотні мільйонів рублів. Зрештою спір у Реутовском суді в 2014 році закінчився мировою угодою.

Іншим замовникам Кумара, як правило, щастило менше. Втім, його будівельна група з сумнівним бекграундом кілька разів і наражалася на опонентів з більш потужним адміністративним ресурсом. Коли громадянину Індії не вдавалося уникнути виплати неустойок та повернення неосвоєних грошей іншим шляхом, у хід вступало улюблене засіб справжніх партнерів: заяву про банкрутство компанії.

У відкритих джерелах зазначається, що ТОВ «Артіль» кілька разів подавало заяву про своє банкрутство. Наприклад, 17 листопада 2017 року був поданий документ про визнання цієї будівельної компанії банкрутом (номер справи А41-93805/2017). Підприємці чудово знають, що навмисне банкрутство – один із способів «пробачити борги» всім, кому винен.

Якщо вірити тим же відкритим джерелам, в «Артілі» не гребують і підробкою документів. Так, у вересні цього року компанія втратила великого підряду на будівництво школи в Іжевську. Сума муніципального контракту становила 771 млн. рублів. Але з’ясувалося, що банківська гарантія від «Интерпромбанка», представлена «Артіллю» та її покровителем Кумаром, виявилася… фальшивкою. У банку заявили, що не видавали гарантію ні «Артілі», ні громадянину Індії Кумару.

І це ще не всі приклади, пов’язані з тендерними проектами підприємливого індуса.«Я пропрацював в цій фірмі з 12.2016 за 04.2017. Зарплату затримували один-два місяці. Після мого відходу повинні за два місяці. На контакт не йдуть», – читаємо ми ще на одному сайті, присвяченому проблемам працевлаштування.

«Повне кидалово, кидають всіх: робочих, управління, субпідрядні організації. Навмисно затягують в борги, а потім, якщо йдеш, то кидають на гроші. Майстри обіцяти і годувати сніданками. Вірити не можна взагалі! «Спочатку обіцяють золоті гори, головне, працюй. А потім затягують з віддачею зп все далі і далі, ти відмовляєшся далі працювати, а вони одразу шукають тобі заміну».

Загалом, по всьому видно, що калінінградські організатори конкурсу на будівництво онкоцентру в Джерелах могли вляпатися у явно негарну історію з підрядником, від якого можна чекати будь-якого підступу.