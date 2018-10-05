В Індонезії кількість жертв землетрусу і цунамі перевищила 1,5 тисячі осіб

113 жителів вважаються зниклими без вести.

Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих повідомляє, що кількість загиблих в результаті землетрусу і цунамі в Індонезії зросла до 1558 осіб.

113 жителів вважаються зниклими без вести, 150 залишаються під завалами.

Нагадаємо, 28 вересня в Індонезії стався землетрус магнітудою 7,5. Його епіцентр знаходився на 10-кілометровій глибині, в 80 кілометрах на північ від міста Палу на четвертому за величиною індонезійському острові Сулавесі.

Землетрус викликав хвилі цунамі, які досягали шести метрів.

ООН виділила 15 млн доларів на ліквідацію наслідків потужного землетрусу в Індонезії.