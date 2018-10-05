Побори в тисячі гривень: як українців оббирають у лікарнях

В Україні корупція в медицині, з одного боку, викликає бурхливе обурення, а з іншого – підтримується самими пацієнтами.

По суті, є кілька можливих видів “заробітку” лікарів: призначення непотрібних медичних процедур, виписка неефективних ліків, які треба купити обов’язково в лікарняній аптеці – така діяльність нехтується багатьма пацієнтами.

Але є у лікарів вид заробітку, який хворими всіляко підтримується, незалежно від того, яку зарплату лікарям призначить МОЗ – це “подяку”. Такса у кожного лікаря різна, лежачи в палатах люди зазвичай трепетно передають інформацію з вуст в уста: кого, в якому розмірі і за що треба подякувати. Забавно, але більшість українців такі дії хабарем не вважають і замість того, щоб боротися з усталеною традицією, дружно несуть свої паперові “компліменти”.

Подяку за операцію

Скільки потрібно заплатити за операцію в державній лікарні – залишається самим затребуваним питанням на форумах, незважаючи на те, що найчастіше таку інформацію можна дізнатися у сусідів по палаті або медичного персоналу. Але варто визнати, що питання і справді непростий. Вартість буде залежати від складності операції, такси хірурга, анестезіолога і допоміжного персоналу. Має значення також і місце розташування медичного закладу, чим більше місто – тим вище ціни.

Ось, що розповідають пацієнти на різних форумах:

Хірурга – 500 гривень, анестезіологу – 200. Все у вигляді благодійного внеску.

Від 20 до 80 тис. гривень подяку лікаря онкологічного диспансеру.

3000 гривень – хірурга, 1000 – анестезіологу за видалення жовчного.

У Києві лікар присоромила пацієнта за маленький розмір “подяки”.

Подяку за огляд або консультацію лікаря

Деколи хворим потрібна просто консультація або огляд лікаря. Звертаючись в приватну клініку людина завжди знає фіксовану суму, яку потрібно сплатити того чи іншого фахівця. А як справи у державних установах?

Огляд гінеколога.

Подяку медсестрам

Скільки платити медсестрі за те, що вона встановить крапельницю – ще одне нагальне питання для українців. Цифри пацієнти називають різні. Крім того “крапатися” можна і в лікарні, і вдома – а це істотно впливає на суму оплати. Багато хто вважає, що якщо медсестру не віддячити, то поставлять крапельницю халатно або обслужать в останню чергу.

50 гривень за крапельницю в денному стаціонарі.

100 гривень за догляд за дитиною.

Благодійний внесок

Кілька місяців тому виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що пацієнти не повинні в примусовому порядку сплачувати благодійні внески в державних поліклініках і лікарнях. Якщо їм відмовляють у лікуванні або наполегливо просять сплатити внесок, вона рекомендувала звертатися до вищих органів і писати заяву в поліцію.

Українці не дуже люблять сплачувати благодійні внески через касу, але практично завжди погоджуються, адже затягувати лікування ніхто не хоче.

Ми зібрали кілька думок на форумах про те, чи потрібні ці побори.

Заплатили 3500 гривень благодійного внеску.

Всі побори проходять під виглядом благодійного внеску.