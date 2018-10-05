Святаш Дмитро: «злегка старі» автомобілі від шахрая та українофоба. ЧАСТИНА 2

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: Дмитро Святаш: «злегка старі» автомобілі від шахрая та українофоба. ЧАСТИНА 1

У 2002 році Дмитро Святаш обрався депутатом Верховної Ради (після чого вже не залишав її до сьогоднішнього дня), і в травні того ж року став учасником «змови» з обрання спікером Володимира Литвина, обмінявши свій голос на підтримку з боку президентської команди. Після цього Дмитро Святаш, за підтримки так само став нардепом Михайла Добкіна, затіяли, ні багато, ні мало, цілу «правову реформу», підсумком якої стало звільнення судді, які брали участь у справі «Конур-ПК». Все це прикривалося заявами про «європейське право» та вимогами до держави «гарантувати захист іноземних інвестицій».

У досьє, зібраному Черемухиным, була також інформація від джерела, розповів про схеми торгівлі наркотиками, які здійснювалися з допомогу працівників таксопарків, контрольованих Дмитром Святашем. Можливо, мова йшла про харківському таксі «ЛЕЛЕКА», а також придбаним їм пізніше міському таксопарку №1. До речі, має серед харків’ян не дуже хорошу репутацію. Хамство водіїв, «розлучення на гроші» пасажирів, огидно працює диспетчерська служба. SKELET-info ивестен і такий випадок: з вини водія таксі потрапило в ДТП, а його пасажир в лікарню, проте всі його спроби отримати компенсацію натикалися на якийсь кругової змова. Після чого потерпілому пояснили, що «ЛЕЛЕКА» належить самому Дмитру Святашу — депутату, великому харківському бізнесмену, одному Кернеса і Добкіна, і порадили «заспокоїтися». В іншому випадку водій таксі був готовий дати свідчення, що в ДТП винен… нібито отвлекавший його пасажир.

Про тісну дружбу Дмитра Святаша та Геннадій Кернеса красномовно говорить і такий факт: коли в 2008 році СБУ влаштувала обшук у Харківській міськраді за підозрою в розтраті бюджетних коштів, то Святаш оперативно примчав на допомогу Гепі і Допі. І першим ділом кинувся грудьми на автомобіль СБУ, який вантажили вилучені документи – після чого скликав журналістів і заявив, що той «наїхав на опозиційного народного депутата».

Кому винен – всім прощає!

Працівники «ЛЕЛЕКА» пізніше засвітилися ще однією скандальною, дуже гучною, хоча і не кримінальної історії. Вранці 22 березня 2009 року перед воротами харківського приватного підприємства «Темп 2005» вишикувалися кілька десятків таксомоторів «ЛЕЛЕКА», заблокувавши виїзд. До обіду туди на своєму дорогому позашляховику без номерних знаків (!) прибув і їх господар Дмитро Святаш, відразу ж вступив у конфлікт з працівниками міліції. Після скандалу, блокада підприємства «Темп 2005» була знята – і як потім з’ясувалося, це була спроба Дмитра Святаша відбити (захопити, викрасти) знаходилися на його території 300 автомобілів, раніше заарештованих і конфіскованих у корпорації «АІС» за численні борги за банківськими кредитами. Сума яких досягала 250 мільйонів доларів!

Як вони утворилися? Після того, як Дмитро Святаш з 2002 року став регулярно отримувати мандат народного депутата, з 2005 року у складі харківської команди увійшов до Партії Регіонів, після того як влада в Харкові зосередили в своїх руках його «кореша» Кернес і Добкін, він широко розгорнув свій бізнес. Записаний, переважно, на свою маму Ларису Миколаївну (41 підприємство), на першу дружину Ніну Святаш-Аникееву, колишню віце-Міс Україна 1991 року (6 підприємств), сестру Юліану (2 підприємства) і батька (5 підприємств). Серед них:

ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод»

ТОВ «Глобал Автогруп»

ТОВ «Фав-Україна»

Фінансова компанія «Єврокапітал»

28 регіональних центрів «АІС», заснованих як окремі ТОВ

ТОВ «Авто-Бізнес-Сіті»

ТОВ «Неон-Сіті-Груп»

ТОВ «НД Україна»

Автомобільна компанія «Укравтоторг»

ТОВ «Интертехстандарт»

ТОВ «Укрбізнес Лтд»

ТОВ «Легалплейс»

Аптечна мережа «СЕБ-Фарм»

Агрофірма «Світанок»

ТОВ «Край»

ПП «Екаунт»

ТОВ «Тетра Плюс Лтд»

ТОВ «Центр стратегічних інвестицій»

Коли автомобільні схеми Святаша запрацювали на повну, і «АІС» увійшов в числі найбільших українських автодилерів та «автовиробників» (складання), він навіть задумався про боротьбу з дрібними конкурентами – і, як народний депутат і «вітчизняний виробник» став одним з ініціаторів підвищення мит і зборів на імпортні автомобілі. На ті автомобілі, які завозилися в Україну в обхід його «АІС», і в обхід бізнесу інших «українських автовиробників» — Петра Порошенка («Богдан») і Таріела Васадзе (УкрАвто). І справа була не тільки в конкуренції: у автосалонів та автомайстерень «АІС» склалася досить погана репутація, їх колишні клієнти розповідали чимало шокуючих історій про те, як їм продавали нібито нові автомобілі зі шлюбом і подмененными комплектуючими, як «автосервіс» Святаша не чинив, а доламывали автомобілі. Вони були одностайний у своєму висновку – не здумайте купувати і лагодити авто в «АІС»! Ось навчені досвідом українці і воліли придбати автомобіль в Європі, в цьому фірмовому автосалоні, а не в ТОВ «АІС» — який називали дистриб’ютором шлюбу і неліквіду, зі знижкою скуповуємо на європейських складах фірмами-посередниками, і перепродаваемого втридорога в Україні через салони «АІС».

Тим не менш, в силу відсутності реальних конкурентів, задавлених Святашем, Порошенко і Васадзе, «АІС» розвивався – особливо на хвилі ініціатив Верховної Ради і уряду, в період 2005-2008 р. р. створили передумови для масового споживчого кредитування, в першу чергу для покупок автомобілів. Продажі авто в цей період різко зросли, автобізнес пішов в гору (як і будівництво), і під нього охоче давали кредити – яких і набрався «Автоінвестбуд». До того ж Святаш ще і шахраював, заявляючи, що нібито домовився з компанією «Citroen» про будівництво в Україні фірмового автозаводу (ні про що такому керівництво «Citroen» і не знали).

Не маючи власного банку, Святаш кредитувався у інших, в тому числі в банках харківських олігархів: «Укрсиббанку» Олександра Ярославкого (понад 100 мільйонів доларів) і «Мегабанк» Віктора Суботіна. Кредитували його також «Альфа-банк» і ” ВТБ-банк, є українськими філіями російських банків. Серед інших кредиторів «АІС» називали «Омега-банк» скандального Миколи Лагуна, «Аваль», «Кредит Європа Банк». Тоді навіть ніхто не звернув уваги, що загальна сума виданих кредитів перевищувала сукупний капітал Дмитра Святаша та його компаньйона Василя Полякова, причому сам цей капітал багато в чому вже складався з узятих раніше кредитів. Чергові українські мільйонери в кредит»!

На що Дмитро Святош витратив ці гроші і куди вони взагалі пішли, залишилося невідомим. Адже його «складальні цехи», як і «автосалони» — це просто бляшані ангари. Втім, дещо журналістам вдалося дізнатися. Виявилося, що разом з кредитом на «розвиток бізнесу», Святаш отримав в «Укрсиббанку» і послугу овердрафт, яку використовував для оплати своїх захоплюючих турне по Європі: обідав у дорогих ресторанах, жив в шикарних готелях, купував речі в елітних бутіках. Так і витратив понад мільйон доларів! Так що можна тільки здогадуватися про те, як він використовував 250 мільйонів кредитних доларів!

Обслуговування своїх боргів Дмитро Святаш припинив одразу після кризи 2008 року. З одного боку, це була об’єктивна причина, оскільки продажі автомобілів і доходи «АІС» різко впали. Однак це не звільняло Святаша від сплати боргу в чверть мільярда доларів. Тим більше, що багато кредитів (наприклад, для його Кременчуцького автоскладального заводу) видавалися під особисті поруки Святаша. Поруки, які він згодом заперечив через суди, визнали їх недійсними. При цьому Дмитро Святаш використовував тиск на непокірних суддів, які не бажали виконувати його замовлення. Зокрема, суддя Вищого спеціалізованого суду України Галина Мостова офіційно заявила про тиск і погрози з боку Дмитра Святаша, який вимагав від неї потрібно рішення по справі про позови «Укрсиббанку», що вона виклала в своїй заяві в міліцію:







Позбавивши себе, таким чином, від особистої фінансової відповідальності, Святаш виконав кілька махінацій, виводячи з-під арештів за борги майно своїх фірм. Це не завжди виходило, що ми і бачимо на прикладі 300 автомобілів, які «Мегабанк» відсудив і конфіскував у ТОВ «Авто-Альянс» (колишній підрозділ «АІС»), відправивши їх на зберігання на стоянку підприємства «Темп 2005». Але в основному Святаш зумів ухилитися від виплат більшої частини боргів, в основному «УкрСибБанку». Він зробив це з допомогою підкупу суддів, з допомогою банкрутства фірм-позичальників (замість них він відкрив нові), за допомогою виведення заставленого майна, і навіть подальшою передачею виведеного майна в рахунок оплати боргів іншому кредитору!

Оригінально Святаш вчинив зі своїми боргом перед «Альфа-банком»: він домовився з ним про якоюсь хитрою «реструктуризації боргу», шляхом якої теж вивів заставлене майно, а також отримав нові кредити (!) і відстрочку по виплатах до 2023 року. Ця закулісна домовленість з фактично російським банком, що працюють в Україні викликала чимало питань і припущень.

Завдяки всім цим маніпуляціям і афер, офіційний борг Дмитра Святоша перед кредиторами до весни 2018 року скукожілся всього до кількох мільйонів гривень. Тим не менш, на початку 2018 року Печерський суд столиці заборонив йому виїзд з України до виплати цього боргу, а також виніс рішення про стягнення боргу за рахунок особистого майна Святаша. Для жадібного Святаша це стало справжнім ударом, особливо заборону на виїзд з країни. Адже він так любить регулярно подорожувати по світу в компанії своєї другої дружини Анжеліки Погосян.

Святаш напружив свої знайомства, і його юристи вийшли на суддю Дзержинського районного суду Харкова Ганну Подус. Після жвавої листування, яка потім була викладена хакерами в інтернеті, судом було прийнято рішення на користь Дмитра Святаша. Втім, його радість затьмарило те, що він вже перебував під пильною увагою «інтернет-партизан» і журналістів, які негайно опублікували нові документи.

Але все ж Дмитро Святаш ще дуже легко відбувся, і не тільки по боргах перед комерційними банками. Справа в тому, що ще в 2012 році фірми «АІС» заборгували за податковими виплатами більше 680 мільйонів гривень (85 мільйонів доларів за тодішнім курсом), з них 594 мільйони в Харкові. Зрозуміло, що поки Харковом керував дует Добкіна і Кернеса, поки Святаш входив до депутатської фракції правлячої Партії Регіонів, поки у нього були куплені потрібні люди, з виплатами податків він міг і «почекати». Тоді він переписав цей борг на ТОВ «Автосервіс-Т» і збанкрутував його, щоб не платити грошей. Що сталося з цим боргом після 2014 року залишилося невідомим, але ніякої інформації про те, що Дмитро Святаш повернув державі борг, у ЗМІ не надходило.

Вбивця, скандаліст, ненависник галичан

Нещодавно Дмитро Святаш вляпався вже не просто у новий скандал, а в саму справжню «мокруху»: подвійне вбивство жителів Первомайська Харківської області Клімова Володимира і Віталія Сызранцева. Їх тіла були знайдені ще в травні 2012 року в Бєлгородської області (РФ), в річці Оскіл, куди їх скинули після вбивства. Так як російська поліція у цій справі нічого не «нарила», справа так і залишилося не розслідуваною до кінця. А між тим українська сторона зберігала мовчання з приводу смерті двох своїх співгромадян. І цьому була причина. Як виявилося, убиті були засновниками ТОВ «Гранд Альянс Плюс», ІП «Делэкспо Груп» і ТОВ «РД Сервіс» — фіктивних фірм, які брали участь у схемах корпорації «АІС». Разом з ними третім засновником був якийсь Антон Лімонов, який на той момент кудись пропав.

Точне призначення даної схеми залишилося невідомим навіть для цих фіктивних підприємців». Проте потім до рук журналістів потрапив цікавий документ: договір про продаж Сызранцевым фірми «РД Сервіс» безпосередньо Дмитру Святашу. Цікавий тим, що Святаш купив цю фірму всього за 51 тисячу гривень (розмір статутного капіталу), однак з’ясувалося, що на момент цієї операції на рахунках «РД Сервіс» перебувало 60 мільйонів гривень! Афера була в наявності!







І ось через півтора року після підписання цього дивного контракту, Сызранцева, а також власника ще однієї подібної фірми Климова знайшли мертвими. Зрозуміло, чому в Україні вважали за краще «не помітити» це вбивство – мабуть, Святаш «заніс» куди потрібно чимало грошей, щоб це справа залишили на розслідування російських правоохоронців. Мовляв, у Росії знайшли, нехай вони і возяться! Чи Не для того вбивство Сызранцева і Климова вчинили саме там? Минув час, про це вже всі забули, але в березні 2015 року в інтернеті з’явилося відеозвернення третього учасника схеми – раніше переховувався Антона Лімонова. Який заявив, що разом з Сызранцевым і Климовим вони були найняті Дмитром Святашем для організації фінансового шахрайства. Після цього Святаш нібито відрядив всіх трьох в Росії, де їх вже чекали вбивці, однак Лимонів не зміг пройти прикордонний контроль і залишився в Україні. А дізнавшись про долю Сызранцева і Климова, став ховатися.

Ця історія мала продовження: навесні 2018 року було скоєно замах вже на самого Антона Лімонова. Після того, як він вирішив дати свідчення у справі Сызранцева і Климова в прокуратурі (чому Лимонів не зробив це ще в 2015-му, він не пояснив), з ним познайомилися якісь чоловіки, які увійшли до нього в довіру, напоїли його, а потім викинули з балкона четвертого поверху – попередньо задавши йому запитання, чи пам’ятає той про якісь договори з Святашем. На щастя, Лимонів залишився живий, хоча і сильно покалічився.

Відмазатися від цього скандалу Святашу буде вже дуже важко, тим більше, що він вже обріс компроматом як старий баркас черепашками, і це просто тягне його на дно на очах. Крім своїх численних корупційних і кримінальних скандалів, Святаш вляпався і політичні. Свою причетність до Партії Регіонів і команді Кернеса-Добкіна йому було мало, і Святош вирішив «блиснути» політичним гумором в стилі Олега Царьова, зробивши принизливі та образливі зауваження на адресу галичан. За що був негайно «подарований» званням українофоба.

Чому народний депутат України вибухнув образами на адресу громадян своєї країни, нехай і не є виборцями його партії? Мабуть, справа була в шумевшем тоді Евромайдане, який Святаш сприйняв дуже болісно, розуміючи, що той спрямований не тільки проти «донецьких», але і проти харківської гоп-компанії Кернеса. Навесні 2014-го, за даними SKELET-info, Кернес і Святаш збиралися підтримати «Оплот» Жиліна і влаштувати в Харкові «антимайдановский» переворот, і тільки рішучі дії Коломойського і Авакова запобігли проголошення міста столицею «Новоросії». Крім того, вже напередодні перемоги другого Майдану, його активісти буквально «заклювали» зустрілася їм Святаша, наостанок бризнувши йому в обличчя з перцевого балончика.

Дмитро Святаш вчинив так, як і його друг Кернес прийняв політичне поразка, щоб залишитися біля годівниці хоча б нейтрального депутата (знову ставши восени 2014-го, Святаш тепер член фракції «Відродження»). Хоча час від часу «антиукраїнські» скандали знову спалахують навколо імені Дмитра Святаша. Так, наприклад, взяти його сімейне підприємство ТОВ «Центр стратегічних інвестицій», яке займається кримською нерухомістю і працює з 2000 року. У 2014-му воно було сумлінно перереєстровано по російському законодавству! При цьому 99% фірми записано на маму, Ларису Миколаївну, а 1% на тата, Володимира Миколайовича. Мабуть тому, що Святаш-старший нині не тільки глава «Харківського обласного центру здоров’я», але й депутат обласної ради, і не варто на нього записувати контрольний пакет акцій підприємства в окупованому Криму.

Або ось в 2016 році Міністерство освіти України виділило 600 мільйонів гривень на програму «шкільний автобус», при цьому рекомендував віддати перевагу вітчизняному виробнику і дбайливого економії грошей. У кількох областях наче прислухалися до цих рекомендацій, закупивши за тендером не президентські «Богдани», а півтори сотні більш дешевих автобусів «Мрія» від «Автохолдингу» — ще однієї фірми, що входить до групи «АІС». Слава Україні? Як би не так! Виявилося, що горезвісний АС-Р 4234 «Мрія» є «злегка підфарбовані» російським автобусом ПАЗ-4234 (злегка подовжена модель старого доброго «пазика»), що випускається Павлоградським автобусним заводом, що належить російському олігарху Олегу Дерипасці. Ці автобуси постачалися в Україну через структури «АІС», тут їм міняли документацію, привинчивали на капот нову «лейбу» — і готово!

І ось що цікаво: одночасно з цим в Донецьку було запущено «виробництво власних автобусів» під маркою «Донбас», які виявилися тими ж «пазиками», тільки моделі ПАЗ-3204 (стандартна коротка модель). Їх «виробляли» точно так само, як і «Мрії» Святашів: в старому цеху міняли значки на капоті. Цікаво, а не причетна до донецького автовиробництву» якась фірма Святашів?

А на останній День Незалежності в Харкові, виборцям 170-го округу (де завжди балотуємося Святаш), роздавали вітальні листівки його портретом на тлі «кастровану» карти України без Криму. Пильні патріоти тут же підняли скандал, назвавши це «прокремлівської провокацією», на що Святаш був змушений оперативно виправдовуватися: мовляв, про листівки нічого не знаю, не моє, підкинули вороги, а я люблю Україну більше за всіх! І навіть сам побіг до СБУ з заявою, щоб його не випередили інші.

Проте, як ми переконалися з викладених фактів, Дмитру Святашу зараз потрібно боятися не політичних звинувачень, а нових кримінальних справ, тепер вже не тільки за шахрайство.

Сергій Варіс, для

Святаш Дмитро: «злегка старі» автомобілі від шахрая та українофоба. ЧАСТИНА 2 оновлено: Жовтень 5, 2018 автором: creator