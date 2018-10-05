Стало відомо, на скільки подорожчав хліб

Вартість хлібної корзини в Україні з початку поточного року зросла на 9% або на 5,5 гривень, до більш ніж 63 гривень. Про це повідомляє «ТСН» з посиланням на дані офіційної статистики.

Так, пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку подорожчав на півтори гривні і коштує майже 20 грн. Вартість житнього хліба зросла на півтори гривні – до 16,5 гривень. У той же час ціна полкилограммового батони збільшилася на 80 копійок і склала 11 гривень.

Раніше SKELET-info повідомляв, що українські пекарі прогнозують дефіцит якісного зерна для виробництва борошна.

А найбільше грошей — 50,3% — українці витрачають на продовольчі товари та харчування поза домом.

Також повідомлялося, що подорожчання продуктів в Україні триває — з січня по липень зафіксовано підвищення цін на такі товари, як алкогольні напої (горілка, вино, пиво), хлібобулочні вироби, деякі крупи, ковбаси.