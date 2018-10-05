Росія не змогла поставити винищувачі в Індонезію через санкції США

Труднощі виникли через кредитної системи.

Росія відклала постачання Су-35 Індонезії через санкції США. США як і раніше не дають Індонезії гарантій незастосування штрафних заходів. Договір про постачання винищувачів, однак, зберігає юридичну силу.

Росія відклала поставку 11 винищувачів Су-35 Індонезії через погрози штрафних заходів з боку США в рамках закону “Про протидію супротивникам США допомогою санкцій” (CAATSA). Про це в п’ятницю, 5 жовтня, повідомляє газета “Комерсант” з посиланням на двох топ-менеджерів підприємств оборонної промисловості і джерело, близьке до апарату уряду РФ.

Як зазначає видання, США досі не дали Індонезії гарантій незастосування проти неї санкцій за співпрацю з російською оборонною промисловістю. Крім того, виникли складнощі і в Росії: для поставок Су-35 Індонезії планувалося використовувати кредитну схему, кошти під яку виділяв комерційний банк, але за CAATSA цей банк також виявився під загрозою санкцій.

Договір на поставку російських винищувачів, однак, зберігає юридичну силу. Мова йде лише про відстрочення його реалізації. Один зі співрозмовників “Комерсанта” назвав ситуацію “неприємною, але ніяк не критичною”. “Ми в постійному контакті з нашими індонезійськими партнерами, шукаємо шляхи виходу з ситуації”, – сказав він.

Індонезія вела переговори про постачання Су-35 з 2015 року, а сам контракт був укладений в січні 2018 року, він оцінюється в 1,15 млрд доларів. Індонезія стала другим після Китаю іноземним покупцем Су-35.