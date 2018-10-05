Трамп затвердив першу за 7 років стратегію США по боротьбі з тероризмом

Трамп підписав Національну стратегію по боротьбі з тероризмом.

Глава США Дональд Трамп підписав першу повністю сформульовану в країні стратегію боротьби з тероризмом з 2011 року.

Президент США Дональд Трамп у четвер, 4 жовтня, підписав Національну стратегію по боротьбі з тероризмом. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

“Коли йдеться про тероризм, ми зробимо все необхідне для захисту нації”, – запевнив американський лідер.

Як підкреслили у Білому домі, це перша повністю сформульована в країні стратегія боротьби з тероризмом з 2011 року.

Згідно з документом, США мають намір зосередитися на пошуку і знищення джерел терористичних угруповань, ліквідації фінансової підтримки бойовиків, модернізації та інтеграції засобів боротьби з тероризмом у США.

Також американські власті мають намір підвищити рівень захисту інфраструктури, боротися з вербуванням терористів і зміцнювати контртерористичні здібності міжнародних партнерів.

У Білому домі впевнені, що прийнятий документ забезпечує стратегічне керівництво, “необхідне для захисту США від всіх терористичних загроз”, а основною загрозою для США називають радикальні ісламістські терористичні угруповання.