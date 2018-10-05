Ягідні галявини судді Пукшин

Резонанс продовжує серію публікацій про діяльність українських суддів і сьогодні у фокус нашого об’єктиву потрапила суддя Господарського суду міста Києва Людмила Пукшин Геляровна.

У Господарському суді Києва суддя Пукшин працює вже 10 років і була призначена на цю посаду указом президента України Віктора Ющенка. За випадковим, як це зазвичай буває, але таким щасливим збігом обставин, саме в 2008 році її рідний брат Ігор Пукшин обіймав посаду заступника глави Секретаріату Президента України.

Вже через два роки своєї праці на ниві правосуддя суддя Людмила Пукшин потрапила під приціл вітчизняних ЗМІ щодо справи про суперечки навколо приватизації Луганськтепловозу. Саме вона винесла рішення про стягнення з Фонду державного майна України 58 мільйонів доларів на користь російського Трансмашхолдингу. Родзинка ситуації полягає в тому, що інтереси російської компанії представляв її колишній керівник у Фонді державного майна Андрій Підгайний. Наявності чергове «випадковий збіг».

Надалі суддя Людмила Пукшин також неодноразово виносила дуже сумнівні судові рішення. За інформацією реєстру судових рішень тільки за 2017-2018 роки 78 прийнятих їй вердиктів були скасовані судами вищестоящих інстанцій, а ще 14 – змінені.

Наприклад, у жовтні 2017 року суддя Людмила Пукшин відзначилася розглядаючи заяву ТОВ «ГК «Содружество» — прийняла рішення накласти арешт на належні ТОВ «Систем-Альянс 1,8 млн кубометрів природного газу в газотранспортній системі України. Однак Київський апеляційний господарський суд скасував це рішення, вказавши, що суддя порушила процесуальні та матеріальні норми, не врахувала балансу інтересів заявника і відповідача, а також наклав арешт на газ, а не на відповідні грошові кошти.

А роком раніше суддя Людмила Пукшин примудрилася розглянути справу у відсутність відповідача, при цьому не повідомивши його взагалі. Київський Госпсуд «забув» направити ТОВ «Прайд 12» ухвала про порушення провадження у справі та постанова про відкладення розгляду справи на адресу відповідача, і присудив заплатити компанії 121,7 тисяч гривень. Відповідач взагалі був позбавлений можливості надати свою позицію. Природно, Київський апеляційний господарський суд скасував рішення, прийняте з грубим порушенням Господарського процесуального кодексу.

Не морочитися з викликом і вислуховуванням доводів «закритої» сторони у справі, судячи з усього – часта практика у судді Пукшин. Ще один кричущий випадок стався при розгляді судом позову ФОП Ульяненко Наталії Олегівни до ТОВ «ЕКО» про стягнення 149,9 тисяч гривень. Як зазначив апелянт, 23 травня поточного року Київським господарським судом було оголошено перерву до 30 червня, але фактично засідання суд провів на місяць раніше – 30 травня, про що свідчить дата прийняття судового рішення.

Варто відзначити, що Вища рада правосуддя в 2016 році надходила скарга адвоката П. Малиневского на дії судді Л. Пукшин, яка, за словами юриста, розглянула заяву Київського муніципального академічного театру для дітей та юнацтва при відсутності доказів про належне та своєчасне інформування відповідача про час і місце засідання.

Остання судова реформа ще тільки почала працювати, не пройшло і року, як вступили в силу норми нових законів і процесуальних кодексів, які спрямовані в тому числі і на забезпечення рівноваги прав сторін, на унеможливлення затягування судового процесу і процесу виконання рішення. Однак, і тут у судді Пукшин є своя власна думка і трактування, відмінні від норм права і судової практики. Логіки і здорового глузду.

Так, досить вільне трактування правових норм суддею Людмилою Пукшин мала місце під час розгляду справи по розстрочці виконання рішення по виплаті боргу з боку ТОВ «Українська інжинірингово-інноваційна компанія» на користь Державного підприємства аеропорт «Бориспіль». Ще в травні 2016 року Господарський суд Києва ухвалив рішення стягнути з компанії на користь аеропорту 1,624 млн. грн. боргу та 573 тис. грн. пені. Розглядаючи справу про розстрочення виплати у січні поточного року, суддя надала таку до січня 2019 року, хоча згідно з вимогами закону повинна була відмовити, адже максимальний термін надання кредиту становить один рік від прийняття судового рішення. Тобто він закінчився у травні 2017 року. Норма закону однозначна і зрозуміла навіть студенту-першокурснику юридичного Вузу. Дуже сумнівно, щоб суддя Пукшин цього не розуміла, і тоді постає питання: кому на догоду вчиняються такі грубі й очевидні порушення процесуального закону, які при цьому роблять неможливим тривалий час стягнення грошових коштів на користь державного підприємства.

Не все гладко у судді Людмили Пукшин виявилося і з декларуванням майна. Згідно поданої декларації у її власності перебуває квартира площею 80 квадратних метрів та автомобіль Acura MDX 2008.

Як випливає з документа, головним добувачем у сім’ї є чоловік, який займається (несподівано!) продажем сезонних ягід, чиї доходи більш ніж у три рази перевищують такі у дружини.

Під час співбесіди у Вищій кваліфікаційній комісії суддів члени комісії звернули увагу на різке зростання доходів подружжя Людмили Пукшин. Якщо раніше він декларував досконалої смішні суми річного доходу (максимум 4360 гривень), то починаючи з 2016 року дохід чоловіка судді підскочив до 1,365 мільйона гривень, а за підсумками минулого року склав 934 тисячі гривень.

Сама Людмила Пукшин пояснив членам комісії, що настільки пристойні заробітки забезпечує вирощування і продаж лохини, якої чоловік займається разом з її братом. Нагадаємо, це не той це брат, який був зам главою Секретаріату Президента України, а згодом партнером адвокатської компанії. Трохи несподівана зміна діяльності, хоча, можливо, це «дауншитфинг по-українськи». Або все ж офіційна діяльність членів сім’ї Людмили Пукшин покликана покривати і легалізувати зовсім інші «ягідки», з інших полян.

Але в цілому про фінансові справи своїх найближчих родичів вона розповіла дуже небагато. «Чесно кажучи, я не дуже цікавлюся, чим він займається, — сказала вона на співбесіді. Але в майбутньому Л. Пукшин пообіцяла звертати більш пильну увагу на це. «Я тепер буду брати у нього письмові нотаріальні пояснення кожен рік. В іншому випадку подам на розлучення», — додала суддя.

Крім того суддя «точно не з’ясовувала» на які цілі чоловік витрачає чесно зароблені гроші. Мовляв, збирається розширювати бізнес, кудись вкладає, але для неї це таємниця. А новий автомобіль вартістю 531 тисяча гривень, який був придбаний чоловіком у січні 2018 року, суддя чомусь не вважає сумісною власністю, тому що «я їм не користуюся». «Я за фактом дізналася, коли автомобіль був зареєстрований», — сказала вона, пояснюючи неподання повідомлення про зміни в майновому стані в Національне агентство по запобіганню корупції протягом передбачених законом десяти днів.

Під час співбесіди один з членів комісії запитав: «Отже, правду кажуть, лохина таки працює?». Звичайно працює, якщо збирати її на правильних галявинах.

Саме невідповідності в деклараціях судді Людмили Пукшин, а також грубе ігнорування з її боку актуальних норм чинного законодавства стали причиною підвищеного до неї уваги з боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На даний момент суддя Людмила Пукшин ще не пройшла оцінювання, яке повинні пройти всі без винятку судді. Вища кваліфікаційна комісія прийняла рішення зупинити оцінювання щодо неї. Не може ВККСУ визначитися поки – гідна взагалі суддя Пукшин продовжувати суддівську кар’єру. Начебто в документах – квіточки, але які ягідки за ними ховаються…

І оцінка з боку ВККС стане лакмусовим папірцем судової реформи в Україні – залишаться в рядах суддів тільки справжні професіонали з незаплямованою репутацією або ж до ухвалення судових рішень знову допущені люди, які отримали високу посаду за протекцією і здійснюють правосуддя не дивлячись на закон.

Всеволод Розумовський для Резонансу

Ягідні галявини судді Пукшин оновлено: Жовтень 5, 2018 автором: Redactor