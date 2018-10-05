Експерт розповів, як в Сирії будуть протистояти американським F-22

Відповіддю США на постачання до Сирії російських зенітних ракетних комплексів С-300 стане застосування в цій країні своїх винищувачів-невидимок F-22, створених за стелс-технології. Про це повідомило ряд американських спеціалізованих видань з посиланням на інформовані джерела в Пентагоні.

За твердженням цих джерел, американці, нібито, вже використовували ці літаки в Сирії в регіонах, підконтрольним урядовим військам. Тепер вони знову планують повернутися до цієї практики в надії, що передані сирійцям комплекси С-300 не зможуть «бачити» їх літаки-невидимки.

Плани американських військових зрозумілі: будь-яка країна не проти випробувати свою зброю в реальних бойових умовах, тим більше якщо є можливість протиставити його техніці потенційного супротивника. Особливо це важливо, якщо така зброя має якісь дефекти, які потребують усунення, що безпосередньо стосується американських винищувачів F-22.

Нагадаю, що кілька років тому назовні вилізла історія з F-22, яку не вдалося приховати, коли пілоти американських ВВС масово і навідріз відмовлялися літати на хвалених винищувачах 5-го покоління F-22 Raptor (у перекладі – «Хижак»).

Справа в тому, що в листопаді 2010 року один з таких літаків розбився на Алясці. Льотчик загинув. Причиною, як з’ясувалося, стало кисневе голодування, яке дивним чином виникає під час польотів на літаку. Причому таких випадків було зафіксовано більше десятка. І все частішали випадки. Причину несправності, як стверджують фахівці, до кінця вирішити так і не вдалося. В результаті, щоб уникнути у екіпажа випадків раптової гіпоксії, висоту польотів F-22 довелося штучно обмежити.

Причому, цією проблемою займалася величезна команда інженерів, аналітиків та лікарів, які не виключали, що в польоті, літак з якихось причин не може виділяти токсини. В результаті ці машини були оснащені спеціальними фільтрами, що зменшують рівень токсинів в кабіні, а так само спеціальні датчики, які в польоті вимірюють рівень кисню в крові, що льотчиків, безумовно, сильно відволікає льотчиків F-22 від виконання бойової задачі.

Одного разу, виступаючи на авіабазі в Вірджинії, генерал ВПС США Майк Хостдж заявив, що він знає, що серед льотчиків з цього приводу проблем з F-22 є хвилювання, але воно не повинно стати причиною простою цих наддорогих і найкращих американських літаків.

Що стосується «найкращих» – це, мабуть, ще питання, а от щодо «наддорогих» – тут вже, дійсно, не посперечаєшся. За оцінкою Пентагону, кожен серійний екземпляр цього «кращого літака» доходить до $411,7 млн. Цей винищувач випускався фірмами «Локхід Мартін», «Боїнг» та «Дженерал дайнемікс» на заміну F-15. Всього було зроблено 187 серійних літаків, після чого їх виробництво призупинили. В тому числі з-за величезної дорожнечу цього винищувача.

Однак вкладені в цей проект гроші, схоже, не дають спокою тим, хто на нього витратився. Так що бажання американського військового лобі реабілітувати своє дітище зрозуміло. Найкраще це вийшло б після того, як вона візьме участь в якомусь військовому конфлікті, де покаже свої неабиякі бойові можливості. Бажано, звичайно, покаже успішно. Але такий успіх викликає сумнів вже у російських експертів і військових.

Суперечки про те, чи здатні російські системи ППО С-300 і С-400 бачити і збивати американські літаки-невидимки 5-го покоління, ведуться давно. Американські аналітики стверджують, що будь-яка багаторівнева система ППО (а саме таку зараз створюють наші фахівці в Сирії) все-таки може мати прогалини. Так, наприклад, аналітик корпорації CNA Майк Кофман по російських систем ППО стверджує, що всі російські системи ППО С — 300, С-400 і створюваної С-500 — призначені для дальнього виявлення, точного супроводу і поразки малопомітних літальних апаратів, таких як F-22 на далеких кордонах зон. Кофман вважає, що проблема може полягати в тому, що радіолокаційні комплекси цих систем, що працюють в сантиметровому хвильовому діапазоні, виявляють літаки з малою поверхнею, що відбиває на порівняно невеликій дальності. А це значить, часу для видачі команди на її знищення для зенітних ракетних комплексів буде занадто мало. Як наслідок — пропуск цілі.

А ось російські фахівці впевнені, що американці в принципі переоцінюють «стелс-технології». Вони давно були відомі нашим конструкторам, які вивчали їх ще в радянський час у різних профільних інститутах. У свій час генконструктор НВО «Люлька-Сатурн» Віктор Чепкін, розповідав, що «гіпертрофоване застосування «стелсовской» технології «стелс» заради «стелса» – надзвичайно звужує діапазон бойового застосування літаків. Чисто «стелсовские» літаки можна застосовувати тільки в дуже вузькому бойовому діапазоні для специфічних цілей».

Літак побудований за «стелс»-технології, має занижені бойові характеристики. Він не може нести багато озброєння, так як все воно заховане у фюзеляжі (зовнішні підвіски демаскують машину). Крім того, він повинен з великою обережністю застосовувати радар, а то і зовсім його не мати, оскільки випромінювання радара видає навіть самий невидимий літак так само, як промінь ліхтарика видає крадеться в темряві грабіжника. Саме тому в свій час, наші конструктори, не відмовляючись від «стелс»-технологій зробили все-таки головну ставку в будівництві російських літаків на сверхманевреність.

До того ж, нагадують експерти, літак-невидимку можна легко виявити високочастотними радарами. А при відкритті бомболюков і в деяких інших режимах польоту він видно і звичайними радарами, після чого може бути легко збитий. Про це ще в 1999 році здогадалися сербські офіцери ППО, коли над Белградом югославськими ППО був збитий американський F-117A. І вже тим більше, як зазначають військові експерти, літаки типу дорогої невидимки F-35 не є таємницею для китайських і російських радарів.

На думку наших експертів, американці також не беруть до уваги те, що літаки виконані в «стелс»-технології малопомітні тільки в сантиметровому діапазоні хвиль, але при цьому прекрасно видно в метровому діапазоні. Саме в цьому діапазоні працюють засоби чергового режиму радіотехнічних військ ВКС.

Так що загрози застосування в Сирії проти російського зброї ППО американських «невидимок» не виглядають занадто страшними.

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