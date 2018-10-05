У мексиканської школи сталася стрілянина, є жертви

Вогонь відкрили на вулиці, коли дітей забирали зі школи.

Збройний напад стався біля однієї з місцевих шкіл в момент, коли завершився навчальний день, і дітей забирали з навчального закладу.

У Мексиці недалеко від школи в місті Гуаямас сталася стрілянина, в результаті якої були вбиті п’ятеро поліцейських, ще двоє поранені. Про це увечері в четвер, 4 жовтня, повідомило видання Excelsior.

Відзначено, що спочатку озброєні нападники відкрили вогонь по патрульній машині, убивши трьох поліцейських, і спробували втекти з місця злочину, але по дорозі їх намагався зупинити беззбройний дорожній поліцейський, його бандити також застрелили.

Як повідомляється, пізніше помер ще один поліцейський, поранений під час стрілянини.

За даними видання, напад стався біля однієї з місцевих шкіл в момент, коли завершився навчальний день, і дітей забирали з навчального закладу. Як наслідок, стрілянина викликала паніку серед учнів та їх батьків, але ніхто з них не постраждав.