В Італії банківський клерк, воровавший у багатих заради бідних, уникнув в’язниці

Сучасний Робін Гуд уникнув ув’язнення тому, що нічого не вкрав для себе.



В Італії співробітник банку Гілберто Баскиера протягом декількох років крав гроші з рахунків багатих клієнтів і віддавав бідним.

Баскиера працював менеджером банку у Форні-ді Вище. За даними видання, він за сім років вкрав близько $1 млн.

Чоловік крав невеликі суми з рахунків заможних клієнтів і перекладав їх малозабезпеченим, які не могли отримати кредит. На власні рахунки Баскиера не вивів ні єдиного цента – саме це в кінцевому підсумку дозволило йому уникнути в’язниці.

“Я завжди думав про те, що крім захисту вкладників, наше завдання полягає ще й у тому, щоб допомагати тим, хто цього потребує”, – сказав чоловік.

З урахуванням того, що раніше Баскиеру не звинувачували в кримінальних злочинах, правоохоронці пішли на мирову угоду: чоловіка могли засудити до двох років в’язниці, проте він залишиться на волі. Пізніше роботодавець Баскиеры помітив, що той займається незаконними махінаціями. Його адвокат, Роберто Меті, розповів, що поки що його підзахисний залишився без будинку й роботи.