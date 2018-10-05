Названий найбрудніше місто на планеті

Більшість приїжджих хворіють тут на третій день.

Столиця Непалу Катманду є одним з найбільш забруднених міст в світі. Річка Багматі, що протікає через цей мегаполіс, є відкритою міською каналізацією. Більш того, у Катманду настільки забруднене повітря, що у більшості жителів з роками розвиваються дуже небезпечні хвороби.

Промислові відходи у Катманду практично не переробляються. Непал досі є однією з найменш урбанізованих країн в Азії, але він також вважається одним з самих швидкорослих. Населення Катманду і широкої долини Катманду становить 1,5 мільйона і 3 мільйона відповідно.

Більшість туристів, що приїжджають в Катманду, починають хворіти приблизно на третю добу. При цьому місцеві жителі не тільки нічого не роблять для того, щоб місто стало чистішим, але і викидають сміття прямо посеред вулиці.