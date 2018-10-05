Француз потрапив у в’язницю за ляпас дівчині

Інцидент стався на вулиці.

25-річний чоловік, який дав ляпаса французької студентці на вулиці в Парижі, отримав півроку в’язниці. За словами Марі Лагерр, він наздогнав та вдарив її після того, як вона сказала, щоб він відстав від неї.

Марі розповіла про цьому разі на своїй сторінці в Facebook, проілюстрував кадрами з камери відеоспостереження, які зняли момент нападу. Ця історія привернула стільки уваги, що викликала міжнародну дискусію про домаганнях.

У результаті В четвер паризький суд засудив кривдника, якого згідно з французьким законодавством називають лише Фиразом М., до штрафу в 2 тис. євро, заборонив йому в майбутньому наближатися до Марі, а також призначив покарання у вигляді шести місяців в’язниці з відстрочкою виконання.

Фиразу також наказано пройти психологічне обстеження та курс про гендерне насильство.

Прокурори назвали Фіраза М. імпульсивним і схильним до насильства після того, як процес був відкладений і суддя зажадав психічного огляду обвинуваченого.

Студентка інженерного факультету Марі Лагерр звинувачувала чоловіка в непристойних і образливих репліки на свою адресу, а також у тому, що він видавав звуки з сексуальним підтекстом, коли в липні цього року вона йшла по вулиці в 19-му окрузі Парижа.

Вона порадила чоловікові заткнутися, у відповідь він кинув попільничку в її бік, ледь не потрапивши в дівчину, після чого кинувся до неї і дав ляпаса.

Марі заявила на нападника в поліцію, і в серпні його знайшли і заарештували.

В ході суду він зізнався в нападі, але заперечував, що проявив сексизм чи вживав нецензурні висловлювання на її адресу.

У підсумку Фіраза М визнали винним в насильстві із застосуванням або загрозою використання зброї, але не в сексуальних домаганнях, оскільки прокурори визнали, що для цього не було достатніх підстав.

В інтерв’ю французькому виданню Libération напередодні слухань Марі зізналася, що розчарована рішенням суду.

“Напав на мене так і не зможе зрозуміти женоненавістніческую і сексистську природу вчиненого ним діяння, – сказала студентка. – Ми так і не змогли дати йому урок, після якого він зрозумів би, що з жінкою не можна звертатися як з шматком м’яса”.

Відео, розміщене Марі Лагерр, викликало справжній фурор, оскільки збіглося за часом з кампанією французького уряду, яке добивалося введення штрафів прямо на місці за приставання на вулиці.

У результаті В серпні був схвалений закон, за яким порушника можуть оштрафувати на 750 євро. Першим такий штраф отримав у вересні чоловік, хлопнувший по попі пасажирку автобуса.