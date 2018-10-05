У Лондоні через нашестя павуків закрили школи

Чорна вдова вважається самим великим павуком Британії.

У Ньюэме, на сході Лондона чотири школи поставлені на довгостроковий карантин через помилковою чорної вдови.

Фахівці центрів дезінсекції в останні кілька днів чотири рази виїжджали у школи на сході Лондона у зв’язку з виявленням павуків у приміщеннях. Експерти підтвердили факт поразки будівель отруйним павуком помилкова чорна вдова і до кінця жовтня закрили дві молодші та дві середні школи в Ньюэме: Star Lane Primary і Rokeby Secondary до Каннінг Таун, Ellen Wilkinson Primary в Бектоне і Lister Community School в Плейстоу. Всі навчальні заклади зараз організовують дистанційну роботу з учнями.

Помилкова чорна вдова, яка виростає до розмірів 50-пенсной монети, вважається найбільшим і найбільш небезпечним павуком у Сполученому королівстві; незважаючи на те, що її отрута не смертельний, укуси дуже болючі і провокують алергічну реакцію. Вважається, що вперше цього павука завезли торгові судна з острова Мадейра в 1879 році, і до цих пір повідомлення про виявлення помилкової чорної вдови найчастіше пов’язані з імпортом бананів. Ареал проживання павука в основному сконцентрований на півдні Англії, але рідкісні випадки зараження територію зафіксовані і в Шотландії.