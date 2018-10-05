Сім’я Гонтаревых вкладає в нерухомість в Ялті

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтаревы зі своїм чоловіком Олегом середини 2000-х років є інвесторами рекреаційного курортного комплексу «Нептун-Центр» у Великій Ялті, Крим Однак цієї інформації в декларації екс-глави Нацбанку немає, повідомляє сайт dubinsky.pro.

«Цей об’єкт нерухомості не вказаний у декларації Гонтарєвої, тому що комплекс «Нептун» розташований в окупованому Криму, що означає – Гонтарєва інвестує кошти на окупованій території РФ», – підкреслює ЗМІ.

В цей об’єкт сім’я Гонтаревых інвестувала ще в 2006 році, але до анексії Криму і початку війни на Донбасі проект був заморожений. А вже в 2014 році будівництво знову було розпочато з допомогою нових інвесторів. Згідно з документацією, на кінець вересня цього року комплекс на 95% відповідає проекту і практично готовий до введення в експлуатацію.













У свою чергу колишній голова Служби безпеки України, а нині Лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко заявив, що Гонтарєва купила будинок у Лондоні за 23 мільйони фунтів. «Вона купила за 23 мільйони фунтів будинок, знаєте де? В Лондоні. Як може державний службовець отримати і купити собі за 23 мільйони фунтів?» — зазначив Наливайченко.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Гонтарєва працює над медтех-стартапом «Медікіт», який соосновал її син, Антон.

Раніше Апеляційний суд Києва скасував рішення Національного антикорупційного бюро про закриття справи щодо можливих недостовірних відомостей у декларації Гонтарєвої.

Крім того НАПК відмовилося надати результати повної перевірки електронної декларації Гонтарєвої за 2016 рік. А до цього журналісти з’ясували, що Гонтарєва тривалий час знаходиться у відпустці і покинула країну.

Також стало відомо, що розслідування, пов’язані з Гонтарєвої та її партнерами, зрушилися з мертвої точки.