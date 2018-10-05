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Екс-президента Південної Кореї засудили до 15 років в’язниці

05.10.2018

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмыЛі Мен Бака засудили до 15 років за корупцію.

Лі Мен Баку пред’явили звинувачення по 16 пунктах, у тому числі в ухиленні від сплати податків і зловживання службовими повноваженнями.
У Південній Кореї суд у п’ятницю, 5 жовтня, призначив покарання колишньому президенту країни Лі Мен Баку у вигляді позбавлення волі строком на 15 років по справі про корупцію. Про це повідомляє південнокорейський телеканал YTN.

Відзначено, що раніше прокуратура вимагала для екс-президента 20 років в’язниці.

В цілому Лі Мен Баку були пред’явлені звинувачення по 16 пунктах, у тому числі в ухиленні від сплати податків, зловживання своїми службовими повноваженнями й довірою.

Як відомо, Лі Мен Бак перебував на посаді президента Південної Кореї з 2008 по початок 2013 року. Раніше він також обіймав посаду мера Сеула був генеральним директором будівельної компанії Hyundai Engineering and Construction.

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