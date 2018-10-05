У Нью-Йорку з молотка пішли речі Робіна Уїльямса

Колекція пішла з молотка за шість мільйонів доларів.

Серед проданих речей нагорода Золотий глобус за роль у фільмі Добрий ранок, В’єтнам.

У Нью-Йорку на аукціоні продали особисті речі померлого актора Робіна Вільямса. Про це повідомляє аукціонний будинок sotheby’s.

Колекція речей актора і його колишньої дружини пішла з молотка за шість мільйонів доларів.

Найдорожчим виявився Золотий глобус, отримані актором в 1988 році за роль у фільмі Добрий ранок, В’єтнам. Його продали за 27,5 тисячі доларів.

За 4,8 тисячі продали шпагу зі зйомок стрічки Капітан Крюк. Крім того, з молотка пішли іграшки, годинники, картини, дерев’яне крісло та інші предмети.