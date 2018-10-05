Білорусь розгляне помилування українця-“шпигуна”

Білорусь може помилувати Павла Шаройко.



Білорусь розглядає питання про помилування обвинуваченого в шпигунстві громадянина України Павла Шаройко. Про це в п’ятницю, 5 жовтня, заявив журналістам голова КДБ Валерій Вакульчик.

“Розглядається питання про помилування Шаройко”, – сказав Вакульчик.

При цьому він уточнив, що цим займається комісія з помилування.

Нагадаємо, українець Павло Шаройко був засуджений в Білорусі за шпигунство. Він був затриманий співробітниками КДБ в Мінську 25 жовтня 2017 року.

В ході обшуку у затриманого виявлено копії розвідувальних донесень, спрямованих їм раніше в центр. Сам Шаройко визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки, які працюють під прикриттям, а також повідомив своє військове звання – полковник.