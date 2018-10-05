Франція розслідує зникнення глави Інтерполу – ЗМІ

Про зникнення Мэня Хунвея повідомила його дружина.



У Франції правоохоронні органи розпочали офіційне розслідування за фактом зникнення президента Інтерполу Мэня Хунвея, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в поліції.

За інформацією агентства, в поліцію звернулася дружина Хунвея, яка проживає в Ліоні. Вона розповіла, що зв’язок з її чоловіком зникла в кінці вересня – з тих пір, як він поїхав у відрядження в Китай.

Мей Хунвэй – громадянин Китаю. Він очолив Інтерпол в листопаді 2016 року, а до того, цього він, зокрема, був заступником міністра громадської безпеки у себе на батьківщині.