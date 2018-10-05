Угорський пропагандист пригрозив Україні: “Армія Угорщини може дійти до Львова”

Коментуючи конфлікт між Києвом і Будапештом, угорський політконсультант Міклош Кевехази заявив про те, що армія Угорщини може дійти до Львова.

Відповідну загрозу він озвучив в ефірі телеканалу “Росія 1” під час передачі “60 хвилин”.

“Угорська армія всередині НАТО відповідає, зокрема, за очищення води. Якщо Україні це зручно, ми до Львова дійдемо і очистимо усі води їм”, — підкреслив Кевехази.

Крім того, він також попередив, що Угорщина може перекрити газову трубу, що подає “блакитне паливо” на Закарпатті, що може спровокувати “повстання” в області.

Спіч Кевехази можна послухати з 39-ї хвилини ефіру:

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо про те, що МЗС України оголосило консула Угорщини в Берегові персоною нон-грата.