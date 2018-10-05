Як розправляються в “Метінвесті”

Пропрацював 26 років на Півнгзк машиніст тепловоза розповів, як “Метінвест” порушує вимоги безпеки праці на своїх підприємствах і завдає шкоди навколишньому середовищу.

З 1992 року Валерій Завертайло пропрацював на тепловозі на Північному Гзк, який входить в гірничо-металургійну монополію “Метінвест” Ріната Ахметова. Після того, як він почав звертати увагу керівництва на небезпечні умови праці своєї бригади та шкода, яку завдає навколишньому середовищу робота несправних механізмів, Валерія незаконно звільнили з роботи. Про перипетії своєї боротьби Валерій Завертайло розповів медіа-платформі ЕКСПЕРТ-КР.

Валерій був на Півнгзк, що називається, “на хорошому рахунку”. Був бригадиром локомотивної бригади і старшим машиністом на тепловозі. У 2014 році за підсумками конкурсу на Північному Завертайло був визнаний кращим по професії. Його бригада визнавалася кращою в “Метінвесті“.

Але потім в “Метінвесті” було прийнято рішення, за образним висловом Валерія, “менше корову годувати і більше доїти”. Монополія Ахметова вирішила екстремально економити на підтримку обладнання в працездатному стані. Зокрема, тепловоз Валерія пропрацював без планових ремонтів рік. Незважаючи на постійні звернення Завертайло до його керівництва, воно ігнорував його прохання про необхідність ремонту техніки. Більше того, начальник цеху, а потім і начальник служби рухомого складу Північного вимагали незважаючи ні на що продовжувати експлуатацію тепловоза. У підсумку була укладена усна домовленість “машину під навантаження не ставити”, тобто використовувати локомотив тільки на стадії завантаження вагонів, без транспортування руди на дробильну фабрику — це повинні були робити інші тепловози. Але потім ця домовленість адміністрацією комбінату була порушена.

За словами Завертайло, хоча в ході нарад на Північному менеджери постійно заявляють про необхідність не піддавати себе і експлуатовану техніку небезпеки, “не зрозуміло на кого розраховані ці заяви — таке враження, що на якихось сторонніх людей”. Насправді все виглядає зовсім інакше. Починаються розповіді начальства про те, що “треба протриматися, треба везти, “у мене все заїхав в депо”, загалом, треба “по трупах”, але везти”. В результаті під загрозою зняття з локомотива Валерій погодився виконати наказ керівника: “Я поїхав і загорівся тепловоз. Ми його загасили, обійшлося без неприємностей для людей — без травм”. В результаті машина була виведена з ладу майже на 4 місяці: у зв’язку з відсутністю запасних частин локомотив простояв три місяці без ремонту, потім ще три тижні тривав ремонт. Фактично дії керівників комбінату призвели до збитків для підприємства, адже могли закінчитися і людськими жертвами. На думку Валерія, подібні ситуації порушували його контракт з північним гзк, оскільки підприємство зобов’язане забезпечувати нормальні умови праці та не створювати аварійних ситуацій типу описаної вище.

Запис телефонної розмови Завертайло з начальником цеху Півнгзк була використана в корпоративних іграх всередині “Метінвесту”, коли цей самий начальник став претендувати на посаду керівника управління залізничного транспорту . Незважаючи на оприлюднення запису призначення все-таки відбулося. Хоча на даний момент вже колишній гендиректор Півнгзк Павло Тимошенко, в той момент не міг толком пояснити, чому він просуває такі кадри.

У свою чергу, Валерій почав отримувати погрози, що його знизять, знімуть з посади бригадира і заберуть тепловоз. “У підсумку всі ці загрози вони втілили в життя… Керівництво “Метінвесту” цей начальник налаштував таким чином, що понад була команда зі мною розправитися. Зрештою мене просто звільнили, сфальсифікувавши документи, що відбулися зміни в організації праці на підприємстві, а я нібито відмовляюся працювати в нових умовах”. Незважаючи на письмові звернення, адресовані, в тому числі гендиректору “Метінвесту” Юрію Риженкову, в серпні цього року Завертайло звільнили з Північного. При цьому адміністрація підприємства проігнорувала відмову профспілки дати згоду на звільнення Валерія.

Усвідомивши, що домогтися правди в “Метінвесті” неможливо, Завертайло став скаржитися в держоргани: Держінспекцію з питань праці, Екологічну інспекцію. В останньому випадку незаконно звільнений працівник Півнгзк звернув увагу госэкологов на той факт, що локомотиви, які працюють на підприємстві, зливають сотні літрів машинного масла у воду і грунт. “Уряд Яценюка видало мораторій на перевірку бізнесу. Сьогодні ніхто з державних органів не має права прийти на підприємство з перевіркою. Це буде вважатися утиском. Але що якщо приватний бізнес порушує закон? Мені було дуже важко пробити цю стіну”. Для того, щоб організувати перевірку на Північному Валерію довелося написати більше 60 сторінок скарг у різні інстанції: в уряд, Міністерство соцполітики, Державну регуляторну службу, “Укртрансбезпеку”, народним депутатам. Через три місяці дозволу на перевірку було дано.

На Півнгзк зайшла комплексна перевірка, за результатами якої на керівництво підприємства було накладено адміністративний штраф за цілий ряд порушень та видані приписи щодо їх усунення. Крім того, саме підприємство було оштрафоване Екологічною інспекцією — гроші Півнгзк поповнили держбюджет і бюджет Кривого Рогу.

Тим не менш, Валерій не надто оптимістичний з приводу результатів застосованих до північного гзк санкцій. Згідно з інформацією його колег, на підприємстві не відбулося кардинальних змін на краще, а в деяких випадках — ситуація стала навіть гірше. “Є локомотиви, які в добу набирають по 300 кілограм масла. Воно все або витікає в землю, або згорає у вигляді вихлопних газів”. Згідно з експлуатаційним вимогам, локомотив не повинен мати чорного димного вихлопу — повинен бути сизий напівпрозорий дим.

Сьогодні ж до кінця зміни над північним гзк варто зміг. “Зрошення немає. Витяжна вентиляція на прийомних воронках не працює. У кар’єрі зрошення теж немає”. За словами Валерія, пил з кар’єрів має фиброгенным дією: її дрібні частинки потрапляють жителям Кривого Рогу прямо в кров, сприяючи утворенню різного роду тромбів. “Це страшно, тому що ми самі себе вбиваємо. Кожен працівник, який приходить на комбінат. Ми звинувачуємо кого завгодно: на “Арселоре” винен Калон, на Північному — директор або Ахметов. Але тим не менш відкриває засувки на обпалювальної машини конкретний працівник. Машиніст управляє несправним тепловозом. Він ризикує своїм життям і заодно отруює все навколо.”

Як розправляються в “Метінвесті” оновлено: Жовтень 5, 2018 автором: Redactor