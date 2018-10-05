У Бельгії хакери вкрали конфіденційну доповідь МЗС про Україну – ЗМІ

Інцидент нібито з російськими хакерами розслідують і в Бельгії.



Намагалися зробити кібератаку проти Організації по забороні хімічної зброї в Гаазі хакери атакували і МЗС Бельгії.

“Федеральна прокуратура Бельгії розслідує інциденти від 2014 року, коли хакери викрали конфіденційну доповідь МЗС Бельгії щодо України”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, розслідування бельгійської прокуратури ще триває і підозрюваних у справі ще не назвали.

Нагадаємо, 4 жовтня міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила про видворення чотирьох росіян, які за її словами, були співробітниками російської розвідки, і намагалися здійснити хакерську атаку проти Організації по забороні хімічної зброї.