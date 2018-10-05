На острові пропонують звести житло для 35 тисяч чоловік.



Данія планує побудувати новий острів у гавані Копенгагена, щоб створити додатковий простір для населення міста, яке стрімко збільшується. Про це заявив прем’єр-міністр країни Ларс Лекке Расмуссен на брифінгу в п’ятницю, 5 жовтня, повідомляє Reuters.

Ідея може бути повністю фіналізовано до 2070 року. На острові пропонують звести житло для 35 тисяч чоловік. Крім того, острів буде захищати місто від підвищення рівня моря, сказав прем’єр.

“Столиця швидко розвивається, будується, як ніколи. Це добре. Але це також означає, що в кінці кінців в Копенгагені закінчаться ділянки, і саме тому ми хочемо побудувати новий острів”, – сказав Расмуссен.

Проект, який умовно назвали Lynetteholm, вимагає інвестицій в розмірі близько 20 млрд данських крон (3,1 мільярда доларів), включаючи побудову тунелі та лінії метро. З часом, зазначив Расмуссен, проект буде самофінансуватися.