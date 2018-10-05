У Росії сталося масштабне ДТП за участю маршрутки і автобуса: понад 10 загиблих

В результаті масштабної ДТП за участю маршрутки і автобуса в Тверській області загинули щонайменше 10 людей, ще четверо потрапили до лікарні.

Про це розповіли агентству “Інтерфакс” в прес-службі МНС Росії.

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела дають різні дані про загиблих – від 11 до 13 осіб.

За словами місцевого управління МВС, аварія сталася неподалік від міста Твер в селі Некрасове.

“У Калінінському районі Тверської області на автодорозі Твер – Ржев неподалік від села Некрасове сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів. На місце події негайно виїхали екіпажі ДАІ, рятувальників і медиків, а також керівництво регіонального управління МВС Росії і Державтоінспекції. За попередніми даними, сталося зіткнення двох автобусів “Ліаз” і “Форд”, – йдеться в повідомленні.

Там також зазначили, що остаточна кількість жертв і постраждалих ще уточнюється.

На відео з місця події видно, що найбільше від аварії постраждала маршрутка, яку автобус майже повністю протаранив.