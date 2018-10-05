У Україні підвищаться тарифи на електроенергію: скільки будемо платити

Український “Енергоатом” вимагає майже в 1.5 рази підвищити вартість електроенергії. Якщо Нацкомісія (НКРЭКУ) погодиться з проханням компанії, стримати зростання тарифів буде вкрай складно.

Так чи інакше, діючі ціни на “струм” протримаються в кращому разі до виборів. Вже в липні 2019-го тарифи відпустять у вільне плавання”.

OBOZREVATEL розібрався, скільки коштує електроенергія в Україні і як зміняться тарифи.

Українці недоплачують, але ринок все виправить

В Україні електроенергію виробляють АЕС (атомні електростанції), ГЕС (гідроелектростанції), ТЕС, ТЕЦ (теплоелектростанції і теплоелектроцентралі) та ВДЕ (станції, що використовують поновлювані джерела енергії). Собівартість у всіх різна. Атомна енергетика – відносно дешева, а поновлювані джерела вимагають високих витрат.

Так, якщо один кВт/год у АЕС купують за 55,7 коп., то така ж кількість електроенергії у ВДЕ варто більше 4 грн. В “Енергоатомі” скаржаться: за низьких тарифів у них просто не вистачає грошей на закупівлю ядерного палива. “Минулий і нинішній склад НКРЭКУ довели ситуацію з тарифоутворенням для різних видів генерацій до критичної межі. Регулятор, який повинен контролювати і захищати інтереси споживачів, своїм підходом до атомної енергетики заганяє атомну генерацію в глухий кут”, – заявив на засіданні з профспілковим комітетом президент “Енергоатому” Юрій Недашковський.

“Регулятор … своїм підходом до атомної енергетики заганяє атомну генерацію в глухий кут”, – заявив президент “Енергоатому” Юрій Недашковський.

За його словами, дефіцит фінансування досяг вже 13,9 млрд грн. І отримати ці кошти можна за рахунок підвищення тарифу.

Діюча система передбачає: держава в особі профільної комісії встановлює тариф для кожної генерації. За цією ціною станції продають електроенергію держпідприємству “Енергоринок”. Причому продають не стільки, скільки реально можуть, а скільки їм скажуть. Для підтримання балансу в системі обсяги заздалегідь планують.

Вже від “Енергоринку” “струм” рухається у бік споживача. Так як витрати на виробництво постійно зростають, чинний тариф для населення, відзначає глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, як мінімум на 48% нижче собівартості. Так, реальна вартість – 1,85 грн за кВт/годину, в той же час населення за перші 100 кВт/год платить лише 90 коп. Покриває цю різницю промисловість. За такий же “струм” вони змушені сплачувати 1,7-2,1 грн за кВт/год (залежно від підприємства).

Правда, додаткові витрати бізнес закладає у вартість своєї продукції і так чи інакше все одно доводиться платити кінцевому споживачеві.

Вже кілька днів між НКРЭКУ і “Енергоатомом” триває інформаційна війна. Компанія назвала регулятор “головною проблемою атомної генерації”, у відповідь глава Нацкомісії Кривенко заявила, що “Енергоатом” намагаються перетворити “в чорну діру, де з допомогою непрозорих схем закупівель зникають гроші споживачів”.

“Апетити деяких керівників держкомпаній стрімко ростуть. Сьогодні в “Енергоатомі” говорять вже про необхідність підвищити тариф до 1,08 грн за кВт/год з ПДВ, буде вже чинного діючий тариф для населення 90 коп. за кВт/год для споживання до 100 кВт/год, і це без урахування тарифу “Укренерго”, тарифу розподільчих компаній. Ніякого обґрунтування для радикального підвищення тарифів для АЕС немає”, – заявили в НКРЭКУ.

“Сьогодні в “Енергоатомі” говорять вже про необхідність підвищити тариф до 1,08 грн за кВт/год з ПДВ, буде вже чинного діючий тариф для населення 90 коп. за кВт/год”, – заявили в НКРЭКУ.

Атомна генерація – 55,1% усієї української електроенергії. У разі, якщо їх підвищити тариф, як це пропонує компанія, уникнути подорожчання “струму” не вдасться. У той же час Недашковський звертає увагу: теплова генерація (ТЕС і ТЕЦ) продає електроенергію за ціною практично в 4 рази вище, ніж атомна. Мовляв, якщо на тепловиків пішли на такий крок, то повинні піти на поступки з АЕС.

Але навіть якщо Нацкомісія не перегляне тарифи для АЕС, вже в наступному році, згідно із законом, генерація отримає відносну свободу. Тарифи повинні будуть встановлювати не постановами комісій, а ринковими механізмами. Наприклад, за таким принципом формуються ціни на бензин. Мережа АЗС може встановити практично будь-яку вартість, проте, розуміючи, що будуть купувати там, де дешевше, намагаються стримувати ціни. У всякому разі, так заявляють в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів.

Скільки заплатять прості українці

Ще кілька місяців тому в Національній комісії розглядали можливість поетапного підвищення вартості електроенергії. Зараз же позиція НКРЭКУ: вартість “струму” будуть утримувати до липня 2019 року. Далі є кілька варіантів. Або українців чекає різкий стрибок цін, орієнтовно вартість електроенергії може зрости до того моменту в 2 рази – до 2 грн за кВт/год, або ж, як і з газом, в ситуацію втрутиться Кабмін.

Закон “Про ринок електричної енергії” з одного боку вводить конкурентні умови формування цін, а з іншого – дає можливість уряду покладати спеціальні зобов’язання на постачальників. Як відомо, на даний момент Кабмін зобов’язує державний НАК “Нафтогаз” продавати блакитне паливо на потреби населення за встановленим чиновниками тарифом. У результаті приватні компанії продають газ бізнесу за ринковими цінами (більше 11 грн за куб), а НАК більшу частину газу через посередників у вигляді газсбытов (підрозділу обленерго) продає блакитне паливо населенню за ціною 6,9 грн за куб. м.

Неофіційно в НКРЭКУ пояснюють: діючі на даний момент тарифи для населення точно зберегти не вдасться. Зростають витрати на зарплати, збільшується вартість енергоресурсів, девальвує гривня, разом з тим з’являється необхідність піднімати ціни на електрику.