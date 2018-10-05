«Укрспирт» не буде платити податківцям 174 млн штрафу

Верховний суд скасував стягнення на користь Державної фіскальної служби санкцій з «Укрспирту» у розмірі 173,7 млн грн. Про це повідомили в прес-службі держпідприємства.

Так, суд відмовив у задоволенні касаційної скарги ГФС і залишив у силі рішення апеляційного суду і скасував винесені рішення про застосування фінансових санкцій на 173,7 млн грн.

Крім того, раніше Верховний суд також визнав протиправним і скасував рішення про застосування фінансових санкцій на загальну суму 65,1 млн грн.

В «Укрспирті» зазначили, що з 2010 по 2015 рік ГФС застосувала фінансові санкції у відношенні компанії на 1,4 млрд грн.

«Це в 10 разів перевищує залишкову балансову вартість підприємства і може призвести до зупинки підприємства та втрат бюджету в 10 млрд грн на рік», — підкреслили в держкомпанії.

Раніше SKELET-info повідомляв, що суди підтвердили правомірність штрафу «Укрспирт» у розмірі 186 мільйонів 900 тисяч гривень та відкриття виконавчого провадження по примусовому виконанню судових рішень.

А до цього Шевченківський райсуд не дав дозвіл заочно заарештувати екс-гендиректора ДП «Укрспирт» Михайла ради лабутіна.