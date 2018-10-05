У Татарстані студенти масово отруїлися парфумом

Студентка розпорошила духи в аудиторії і отруїла колег.



Масове отруєння студентів сталося в Арском районі Татарстану. Про це в п’ятницю, 5 жовтня, повідомляє Мінохоронздоров’я республіки.

Відзначається, що отруєння сталося після того, як одна зі студенток розпорошила в навчальному кабінеті парфуми невідомого походження.

“18 людей доставлені в Арскую центральну районну лікарню, 16 з них госпіталізовані. Їх стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості”, – повідомили в Моз.

Відзначається, що сталося інгаляційне отруєння невідомою речовиною. Дітям надається вся необхідна допомога. Подробиці події з’ясовуються.

Також повідомляється, що на місці були взяті проби повітря. За фактом отруєння студентів порушено кримінальну.