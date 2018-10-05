Мільйонні втрати: військову компанію підозрюють в розтраті держкоштів

Військова прокуратура Дарницького гарнізону відкрила кримінальну справу за фактом втрати 6,8 млн грн при демонтажі нежитлової будівлі посадовими особами державного підприємства “Укрвійськбуд” Міністерства оборони України.

“Розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП “Укрвійськбуд” при укладанні договорів підряду з ТОВ “Інвестиційно-маклерский дім “Респект”, – повідомили в прокуратурі.

У матеріалі видання сказано, що в аудиторському звіті в липні 2017 року “Укрвійськбуд” найняв фірму “Респект” Володимира Стебала розібрати незавершену будівлю в Житомирі, яку планували звести для заселення військових. На зведення об’єкта міністерство витратило 6,8 млн грн.

Відзначається, що тимчасово виконуючий обов’язки директора держпідприємства Олексій Касперов не забезпечив визначення ліквідаційної вартості об’єкта незавершеного будівництва. І не провів конкурс з продажу об’єкта незавершеного будівництва, з метою визначення найбільш вигідної пропозиції.

Аудитори стверджують, що демонтаж проводився з порушеннями чинного законодавства, зокрема не був розроблений проект розбирання будівлі. Надалі розібрані будівельні матеріали були реалізовані за 30 тис. грн. Таким чином ,в звіті наголошується, що підприємству завдано збитків на 6,8 млн грн.

Повідомляється, що в подальшому “Укрвійськбуд” уклав угоду з будівельною компанією “Літіум”, співвласником якої також є Володимир Стьобав, на будівництво житлового будинку на місці розібраного об’єкта в Житомирі.

Аудитори також зазначили, що проектно-кошторисна документація за вказаною будівництва у замовника “Укрвійськбуд” в повному обсязі відсутня. Загальна вартість будівництва нового будинку на 165 квартир становить 114,2 млн грн.