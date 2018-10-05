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У Підмосков’ї розбився винищувач

05.10.2018

В Подмосковье разбился истребитель

У Московській області розбився винищувач Міг-29, пілоти встигли катапультуватися. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело.

Літак зазнав аварії в Коломенському районі Московської області. За попередніми даними, причиною катастрофи Міг-29 стала технічна несправність винищувача.

ЗМІ повідомляють, що літак належав Льотно-дослідницького інституту імені Громова. Міг-29 виконував навчально-тренувальний політ, під час якого і виникла несправність в системі управління. Пілотам вдалося відвести літак від житлових будинків і він впав в безлюдному місці.

В Подмосковье разбился истребитель

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