У Підмосков’ї розбився винищувач

У Московській області розбився винищувач Міг-29, пілоти встигли катапультуватися. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело.

Літак зазнав аварії в Коломенському районі Московської області. За попередніми даними, причиною катастрофи Міг-29 стала технічна несправність винищувача.

ЗМІ повідомляють, що літак належав Льотно-дослідницького інституту імені Громова. Міг-29 виконував навчально-тренувальний політ, під час якого і виникла несправність в системі управління. Пілотам вдалося відвести літак від житлових будинків і він впав в безлюдному місці.