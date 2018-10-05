Оборонний завод дав екс-помічника нардепа 35 млн гривень на десантні сидіння для літаків

Держпідприємство «Завод 410 ГА» концерну «Укроборонпром» в кінці серпня уклало угоду з «Пром-Техно Група» про закупівлю частин повітряних літальних апаратів на 34,9 млн гривень.

Про це редакція 368.mediaузнала з ProZorro.

В цьому році поставлять 520 десантних сидінь десяти видів. Столична компанія «Пром-Техно Група» вперше отримала подібний авіаційний державний поспіль.

Однак у 2011-2012 роках вона виграла тендери комунальників за сульфату алюмінію і обленерго на електричне обладнання на 4,46 млн гривень. До того часу і принаймні до кінця 2014 року її засновниками були кияни Максим Хижняк та Євген Лементарчук. Засновником фірми є киянин Андрій Шуляковскій, який володіє київською «Науково-виробнича компанія «Аш Бі Груп» разом з киявлянкой Світланою Зінченко, в одному офісі з яким раніше було прописано ТОВ« Виробнича компанія «Патріот» маріупольського адвоката Сергія Бута.

Крім того, Шуляковскій був помічником народного депутата від «Блоку Петра Порошенко» Олександра Жолобецького.

У 2015-2017 роках «Пром-Техно Група» ввозила в Україну верстати, запчастини та масла до них, нафтопродукти і двигуни.