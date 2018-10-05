ОБСЄ бере справу Бориса Нємцова під контроль

У ці дні в Бішкеку проходить осіння сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ – найбільшої міждержавної організації у сфері безпеки, яка об’єднує 57 країн. В рамках сесії парламентарії, у тому числі керівники делегацій США, Великобританії, Литви та Польщі,звернулися до голови асамблеї Георгію Церетелі з проханням призначити спецпредставника або сформувати комісію ПА ОБСЄ з нагляду за розслідуванням вбивства лідера російської опозиції Бориса Нємцова.

«Російська влада обіцяли залучити винних до відповідальності, – йдеться у зверненні парламентаріїв, – Це обіцянка залишається невиконаним… Ніхто з організаторів і замовників не знайдено і не відданий суду. Російські власті відмовилися публікувати записи відеокамер з місця вбивства. Вони не пред’явили звинувачення і навіть не допитали осіб, які представляють безсумнівний інтерес. Вони не визначили мотив вбивства. І при цьому назвали справу «розкритим»».

Нагадаю, на липневій сесії в Берліні Парламентська асамблея ОБСЄ провела слухання у справі про розслідування вбивства Бориса Нємцова і прийняла резолюцію з вимогою до влади РФ «провести нове всебічне ретельне розслідування вбивства… забезпечивши, зокрема, активне залучення до відповідальності замовників і організаторів цього злочину, а також співпрацювати з Парламентською асамблеєю ОБСЄ та Парламентської асамблеї Ради Європи, зважаючи на їх збереження інтересу до даної справи».

Відповідь на останнє вимога російські влади дали тоді ж, у липні, заборонивши спеціального доповідача ПАРЄ у справі Нємцова в’їжджати в країну. Як привід було використано те, що оскільки російські представники з 2016 року не беруть повноцінної участі в роботі асамблеї, її візити доповідачів в Росію «не здійснюються».

У випадку з ОБСЄ такого прийменника у Кремля немає: російська делегація бере участь у роботі Парламентської асамблеї в повному обсязі. Та співпрацювати з її спецпредставником або комісією Москві доведеться.

Передбачаючи традиційні штампи про «втручання у внутрішні справи», парламентарі нагадали про положення Московського документа ОБСЄ, який встановив, що «питання, що стосуються прав людини, основних свобод, демократії і верховенства закону… є питаннями, що представляють безпосередній і законний інтерес для всіх держав-учасниць і не належать до числа винятково внутрішніх справ відповідної держави».

В умовах нездатності (а точніше – небажання) нинішньої влади повноцінно розслідувати саме гучне політичне вбивство сучасної Росії міжнародний нагляд залишається єдиною можливістю не дати винним піти від відповідальності.