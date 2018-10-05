В Індонезії досі шукають вижили під завалами будівель людей

Число жертв може різко зрости



Також наголошується, що число жертв може різко зрости.

“Можливо, більше 1000 людей не знайдено”, – заявив представник служби порятунку в Індонезії Юсуф Латіф.

Зазначено, що рятувальники продовжують шукати тих, що вижили під завалами будівель людей. Вже багато днів їм не вдається знайти під руїнами живих. Також наголошується, що в п’ятницю закінчується попередній термін проведення рятувальних операцій.

Крім того, в ООН повідомляють про майже 200 тисяч осіб, які потребують гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, в Індонезії в результаті серії землетрусів з подальшим цунамі і виверження вулкана, за останніми даними, загинули не менше 1558 осіб. Згідно з останніми даними, в результаті стихійного лиха постраждали більше 2549 людина, 113 пропали без вісті. До того ж передбачалося, що більше 150 чоловік ще залишаються під завалами.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 вересня 2018 року в Індонезії стався землетрус, магнітуда якого склала 7,5. На острові Сулавесі зруйновані тисячі житлових будинків, лікарень, готелів та інших будівель.

ООН виділила Індонезії 15 млн доларів для ліквідації наслідків цунамі і землетрусу. Глава ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок заявляв, що уряд Індонезії вже має досвід і гарне оснащення для боротьби з наслідками стихійних лих.