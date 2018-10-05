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У Білорусі подорожчали майже всі алкогольні напої

05.10.2018

В Беларуси подорожали почти все алкогольные напиткиВ цілому за місяць рівень інфляції в Республіці Білорусь склав 0,1%.

За місяць в Білорусі подорожчали майже всі алкогольні напої. Про це свідчать дані Національного статистичного комітету Республіки Білорусь.

Найбільше подорожчало шампанське – на 1,3%. Також, піднялася в ціні горілка – майже на 1%, коньяк – на 1,1%, вино виноградне столове – на 0,3%.

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При цьому, суттєво, але подешевшало пиво і вино виноградне міцне – на 0,9% і на 0,2% відповідно.

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