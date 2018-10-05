Він перетворив цю країну в дер*мо: В Мережі висміюють конфуз Трампа з туалетним папером

У соціальних мережах висміюють відео, на якому до ноги президента США Дональда Трампа прилип шматок туалетного паперу.

Ролик був опублікований на Youtube-каналі Oddshot Compilations.

«Навіть вашим співробітникам все одно, чи є у вас туалетний папір на взутті; Подібно до метелика, що летить на полум’я, туалетний папір завжди буде прагнути до своєї мети; Це іронія, він перетворив цю країну в лайно», — пишуть користувачі.

На ролику видно, що ніхто з присутніх не повідомив Трампу про те, що до його взуття прилипла туалетний папір.