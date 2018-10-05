Глава Інтерполу зник: що про це відомо

Глава Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) Мен Хунвэй зник після вильоту з Франції до Китаю. За словами його дружини, він не виходив на зв’язок з кінця вересня.

“Майже тиждень він не подає жодних ознак життя. 64-річний Мен Хунвэй покинув Францію в суботу, 29 вересня, для поїздки в Китай. Але з моменту його від’їзду він залишається недосяжним. Його стурбована дружина, яка живе в Ліоні зі своїми дітьми, повідомила про зникнення французьким властям”, — пояснили в ЗМІ.

Пост глави Інтерполу Хунвэй отримав в 2016 році. До цього він був заступником міністра громадської безпеки в Китаї.

“Хунвэй має майже 40-річний досвід в галузі кримінального правосуддя та поліцейської діяльності, займався контролем питань, пов’язаних з юридичними інститутами, контролем над наркотиками, боротьбою з тероризмом, прикордонним контролем, імміграцією та міжнародним співробітництвом”, — йдеться на сайті Інтерполу.

Також в організації пояснили, що Хунвэй займав кілька посад у Міністерстві громадської безпеки і мав посаду заступника голови Національної комісії з контролю над наркотиками, директора Національного контртерористичного управління та члена Китайської ради Регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації співпраці.