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У Саудівській Аравії посеред шосе знайшли ліжко з трупом

05.10.2018

В Саудовской Аравии посреди шоссе нашли кровать с трупомЛіжко з трупом стояла посеред шосе

Встановлено, що тіло належить нелегальному мігранту, якого вбили пострілом з кулемета.

Поліція Саудівської Аравії ввечері у четвер, 4 жовтня, виявила посеред шосе в долині Талиа ліжко, на якій під ковдрою знаходилося тіло чоловіка.

Інцидент стався в 11 кілометрах від адміністративного центру провінції Асир міста Абха.

За даними поліції, після огляду правоохоронці та судмедексперти прийшли до висновку, що тіло належить нелегальному мігранту, якого вбили пострілом з кулемета.

В даний час встановлюються обставини події, розшукуються винні у злочині.

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