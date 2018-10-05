У Саудівській Аравії посеред шосе знайшли ліжко з трупом

Ліжко з трупом стояла посеред шосе



Встановлено, що тіло належить нелегальному мігранту, якого вбили пострілом з кулемета.

Поліція Саудівської Аравії ввечері у четвер, 4 жовтня, виявила посеред шосе в долині Талиа ліжко, на якій під ковдрою знаходилося тіло чоловіка.

Інцидент стався в 11 кілометрах від адміністративного центру провінції Асир міста Абха.

За даними поліції, після огляду правоохоронці та судмедексперти прийшли до висновку, що тіло належить нелегальному мігранту, якого вбили пострілом з кулемета.

В даний час встановлюються обставини події, розшукуються винні у злочині.