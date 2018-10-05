Ізраїль заявив, що російські С-300 не врятують Асада

Можливості систем С-300 давно обліковуються військовими Ізраїлю при стратегічному плануванні.



Ефективність ізраїльської військової авіації в Сирії не знизиться із-за постачання в цю країну російський зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це сказав міністр регіонального співробітництва Ізраїлю Цахи Ханегбі.

“Операційні можливості наших ВВС такі, що ці батареї (С-300) насправді не обмежують їх ефективність”, – заявив міністр в ефірі радіостанції Армії оборони Ізраїлю.

“У нас є малопомітні винищувачі, ці батареї навіть не зможуть їх відстежити”, – підкреслив ізраїльський міністр, маючи на увазі стелс-винищувачі F-35 американського виробництва, постачання яких почалася з кінця 2016 року.

Відповідаючи на питання, чи може постачання С-300 зупинити нанесення Ізраїлем ударів по Сирії, він сказав: “Безумовно, ні”.

При цьому Ханегбі, член військово-політичного кабінету Ізраїлю, зауважив, що російські зенітні ракетні комплекси С-300 можуть бути знищені з повітря і, можливо, на землі.

“Кілька місяців тому ми вже знищили сирійську ракетну батарею”, – сказав він, давши зрозуміти, що це ж може статися і з С-300.

За словами міністра, можливості ЗРК С-300 давно враховуються Ізраїлем при стратегічному плануванні.

США вже поставили Ізраїлю вісім винищувачів F-35 вартістю $125 млн. Ще 33 таких літаки будуть передані ВВС країни до 2021 року.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня російський літак-розвідник Іл-20 був збитий сирійськими ППО. Загинули 15 військових. У Росії заявили, що цей інцидент стався з вини Ізраїлю.

Вже 24 вересня стало відомо, що Росія озброїть Сирію ракетами С-300. Поставки передбачалося здійснити протягом двох тижнів. У відповідь Ізраїль заявив, що С-300 будуть знищуватися, якщо вони будуть використані проти його авіації.

У вівторок, 2 жовтня, стало відомо, що російські ЗРК С-300 вже в Сирії. Поставлено 49 одиниць техніки: локатори підсвічування, основні системи визначення, машини управління і чотири пускові установки. В цілому буде поставлено два полки С-300.