Ціни на автогаз «полізли» вгору

Автозаправні мережі підвищили ціни на автогаз в середньому на 1-32 коп./л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

На станціях ОККО та WOG автогаз подорожчав на 11 коп./л та 14 коп./л — до 15,98 грн/л і 15,83 грн/л відповідно.

На станціях AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, UPG, Marshal і «Укргазвидобування» вартість ЗВГ зросла на 1 – 14 коп./л.

Такі мережі, як «Авіас», «Укрнафта», Mango і «Азовнефтепродукт», на 20-32 коп./л.

Середня ціна ЗВГ в Україні 5 жовтня склала 15,36 грн/л.