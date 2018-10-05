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Світовий банк поліпшив прогноз щодо держборгу України

05.10.2018

Всемирный банк улучшил прогноз по госдолгу Украины

Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 67,2% з 75,1% ВВП, до 64,8 з 73,5% ВВП в 2019 році і до 62,4% до 68,4% ВВП в 2020 році.

Відповідно до економічним прогнозом фінустанови, у 2021 році цей показник очікується на рівні 58,4% ВВП.

“У 2019-2021 роках Україна буде мати значні потреби у фінансових ресурсах для погашення державного боргу та покриття дефіциту державного бюджету”, – йдеться в документі.

У 2019 році уряду знадобиться приблизно $7,7 млрд (5,8 % ВВП) для погашення державного боргу (в іноземній та національній валюті) і ще $2,9 млрд (2,3 % ВВП), для покриття прогнозованого дефіциту державного бюджету.

У Світовому банку вважають, що при таких обставинах, величезне значення має утвердження реалістичного бюджету на 2019 рік і виконати його з дефіцитом, не перевищує 2,5 % ВВП.

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