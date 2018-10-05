Біжать в поля — українці не хочуть працювати в банках

Банкіри не в змозі конкурувати з аграріями і переманюють касирів з супермаркетів

Українські фінансисти зіткнулися з серйозною проблемою — люди навідріз відмовляються йти працювати в банки. А існуючі кадри розбігаються, як таргани: одним не підходить зарплата, інші не готові брати на себе зростаючі ризики. За оцінками експертів, ситуація типова для багатьох галузей, проте в банківському секторі вона відчувається особливо гостро. Адже в останні роки він розгубив колишню наліт престижності.

Нині банкіри змушені воювати за людей не тільки з заморськими роботодавцями, але і з реальним сектором економіки. Менеджери охоче перебігають в перспективну IT-галузь або до аграріям, а касири йдуть в стрімко розвивається роздріб. Благо мережеві супермаркети готові платити їм не менше банків.

Біжать за кордон

Опитані UBR.ua банкіри визнають, що однією з ключових причин утворився кадрового вакууму є розгул трудової міграції.

«Можу зазначити, що особливо проблематичними регіонами є західні області — Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська, а також Кіровоградська. В Одеській і Херсонській областях спостерігаються сезонні проблеми з пошуком персоналу — там важко знайти співробітників в літній час», — зізналася UBR.ua директор департаменту по роботі з персоналом Ощадбанку Ірина Олешко.

HR-директор Приватбанку Ольга Хлиніна зазначає, що в першу чергу цей тренд зачепив молодь. І хоча деякі працівники Привату, скуштувавши всю «принадність» закордонної роботи, навіть поверталися через час, вже другий рік банк влітку відзначає загострення кадрового голоду.

«Текучка в цілому співвідносна зі значеннями 2017 року. Влітку вона збільшується, що пов’язано з тенденціями ринку праці: стартом сезонних робіт в курортних регіонах, польових робіт за кордоном», — впевнена вона.

Фінансисти кажуть, що найбільш гостро проблема відчувається в частині підбору персоналу початкової кваліфікації — касирів, менеджерів у відділеннях, інкасаторів. І справа не тільки в амбіціях миллениалов і апетити польських садівників. «Ми пов’язуємо дефіцит ще і з демографічною ямою 90-х років. Особливо сильно не вистачає кадрів вікової категорії 21-27 років», — зазначила UBR.ua директор по персоналу банку Кредит Дніпро Софія Чучупак.

Дійшло до того, що банки готові брати на роботу навіть касирів з супермаркетів. Хоча кваліфікації останніх часто не вистачає — їх доводиться додатково навчати, щоб вони могли проводити все різноманіття банківських операцій. У фінансистів просто немає іншого вибору — різко підняти зарплати вони не можуть, оскільки джерел отримання прибутку на ринку не так вже й багато, а заманити персонал однієї тільки «корпоративною культурою» і «технологічністю», на жаль, не виходить.

Не хочуть ризикувати

Однак проблеми у банків виникають не тільки з касирами, начальниками відділень та ІТ-шниками. Вимоги НБУ змушують їх сильно перекроювати власні структури управління. І шукати нові крісла незалежних комплайенс офіцерів і ризик-менеджерів, формувати незалежні склади наглядових рад.

«Коло таких кандидатів досить невеликий. На них є великий попит, нинішні роботодавці максимально їх заохочують, щоб утримати», — констатувала UBR.ua начальник управління персоналу Райффайзен Банку Аваль Вероніка Бодашко.

Втім, кажуть незалежні експерти, справа тут далеко не тільки в дефіциті. Ці посади покладає серйозну відповідальність на людей, які їх займають. І якщо під нацбанківські санкції за ризикову діяльність і слабкий фінмоніторинг потрапляють навіть великі системні банки, що вже говорити про середні і невеликі банки.

«Попрацювали в банку люди чудово знають, як приймаються рішення на кредитних та тарифних комітетах. Звичайно, ситуація останнім часом змінюється, але волею власника не завжди можна знехтувати і зараз. Між тим, вся відповідальність за прийняті рішення в підсумку ляже на плечі тих, хто поставив підпис. А підставлятися ніхто не хоче», — пояснив UBR.ua фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Економлять на смс-ках

Так чи інакше, основним критерієм для вибору місця роботи для українців залишається рівень зарплати. Можливості банкірів, яким раз у раз доводиться докапіталізуватися, щоб виконувати все більш жорсткі вимоги НБУ, не безмежні. Але якщо не підвищувати оклади, можна взагалі залишитися без співробітників.

«Ми змушені боротися за кадри і повинні відповідати ринку, тому стали частіше переглядати заробітну плату, програми матеріальної і нематеріальної мотивації», — каже Софія Чучупак.

Але якщо навіть солідне підвищення для посматривающего на бік ТОП-менеджера сильно не позначається на витратах системного банку, то невелика надбавка для рядового персоналу миттєво і дуже болісно відбивається на фінансовому результаті. Адже мова йде про сотні, а іноді і тисяч співробітників.

Щоб хоч якось компенсувати додаткові витрати, банкіри йдуть на хитрощі. Накрутити комісійні вони не можуть — не дозволяє жорстка конкуренція на ринку. Тому змушені робити акцент на відмову від ручної праці. В доказ у Приватбанку, приміром, похвалилися 8 мільйонами унікальних користувачів Приват24. Активно працюють в цьому напрямку і інші банки.

«Стратегія digital трансформації має на меті максимальну автоматизацію процесів, їх оптимізацію і навіть роботизацию. Таким чином частину функцій, які раніше виконувала велика кількість людей, зараз реалізуємо більш ефективно, з використанням нових технологій», — запевнила UBR.ua Вероніка Бодашко.

Правда, часом боротьба за копійчану економію іноді позначається і на клієнтах. І мова не тільки про закриття «збиткових» відділень та скорочення переліку операцій, що проводяться в касах. Приміром, останнім часом банки почали один за одним відмовлятися від розсилки sms-повідомлень. При цьому всю комунікацію з клієнтом вони переводять в загальнодоступні або навіть месенджери власної розробки.

«Це вже навіть не мода, а справжня епідемія. Ніхто не питає клієнта, як йому зручніше одержувати коди, паролі і повідомлення про транзакції. Одні перекладають всіх в Viber, інші просувають свої рішення у рамках мобільних додатків. Єдина мета таких заходів — економія. Якщо 25-30 копійок для однієї людини не гроші, то в масштабах великого банку вона перетворюється в мільйони. За даними НБУ, українці провели у другому кварталі 2018-го 750 млн. безготівкових операцій по картах. Це еквівалентно приблизно 180 млн. грн., витраченим на відправку sms-повідомлень», — резюмує Василь Невмержицький.

Між тим, навіть такі заходи не можуть допомогти банкірам вирішити проблему кадрового голоду, який набирає обертів від місяця до місяця. Директор HR-департаменту Піреус Банку Ганна Радиш підрахувала для UBR.ua, що по ряду позицій кількість вакансій на ринку в 3-5 разів перевищує кількість кандидатів. А легенів для пошуку вакансій зараз в принципі майже немає.